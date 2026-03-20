Жемчужины глубинки: 5 российских деревень и сел, которые заинтересуют туриста

Самые интересные и необычные населенные пункты России, о которых мало кто знает

В последние годы туристы все чаще интересуются отдыхом в деревне. Они устали от шумных мегаполисов, многолюдных пляжей, пыльных гор, и теперь ищут покоя в красивых и необычных поселках, где можно отдохнуть в тишине и посмотреть что-нибудь старинное. Мы собрали пятерку самых интересных деревень и сел в России, которые отлично подойдут для отдыха туристу.

Итак, вот топ-5 самых интересных населенных пунктов, о которых мало кто знает.

Вятское, Ярославская область, Некрасовский район

Это купеческое село, которое находится в 35 км от областного центра. Построено в XV веке, но выглядит, как современный Петербург, поскольку именно местные мастера и строили в свое время город на Неве. Здесь вы увидите купеческие двухэтажные особняки, изящные церкви, чайные, трактиры, а жемчужиной села является церковь Воскресения Христова с 33-метровой колокольней, построенная в 1750 году. Здесь более 50 памятников архитектуры и более десяти музеев, поэтому точно найдется, что посмотреть.

Старая Ладога, Ленинградская область, Волховский район

Это местечко считается первой столицей Древней Руси, где и начал свое княжество князь Рюрик в 862 году. Здесь расположена древнейшая каменная крепость России — Староладожская, которая устояла во многих нападениях. Теперь она представляет собой музей-заповедник, который рассказывает историю села и раскрывает богатую экспозицию археологических находок разных исторических периодов.

Ворзогоры, Архангельская область, Онежский район

Деревня находится на берегу Белого моря. Со времен Ивана Грозного, когда, по преданию, и было основано поселение, деревня славилась искусными мастерами, которые создавали морские суда для монахов Соловецкого монастыря. Здесь сохранились уникальные деревянные храмы, также туристов привлекает красота северной природы, пустынные песчаные пляжи, тишина вокруг.

Бёхово, Тульская область, Заокский район

Окрестности этой деревни вы могли видеть в работах русского художника Василия Поленова, который проживал недалеко от этих мест. Здесь можно посетить и музей-заповедник его имени. Главная достопримечательность Бехово - Троицкая церковь, которую строили по чертежам Поленова и на его средства. Храмовые стены оформлял Илья Репин и его ученики. Смотровая площадка, пляж, глэмпинг, лагерь для взрослых - для туристов созданы все условия для комфортного и интересного отдыха.

Большой Куналей, Республика Бурятия, Тарбагатайский район

Это село, основанное староверами в 1730-х годах, считается одним из центров старообрядчества в Забайкалье. Здесь поселились довольно небедные люди. Так, в ХХ веке тут действовало 27 водяных мельниц и 17 кузниц, а позже появилась и паровая мельница. В настоящее время поселок выглядит очень ухоженным, дома оформлены яркой росписью и резными наличниками. Любознательные туристы тянутся сюда, чтобы познакомиться с фольклором семейских старообрядцев, их традициями и бытом местных жителей.

