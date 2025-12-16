Городовой / Учеба / «Жемчужное ожерелье» Петербурга: почему пригороды стали неразрывной частью столицы и символом имперской власти
«Жемчужное ожерелье» Петербурга: почему пригороды стали неразрывной частью столицы и символом имперской власти

Опубликовано: 16 декабря 2025 10:43
Метафора «жемчужного ожерелья» идеально описывает систему загородных резиденций, сложившуюся к концу XVIII века.

Отдельные «жемчужины» — Петергоф, Царское Село, Ораниенбаум, Павловск, Гатчина — были нанизаны на нить Петергофской дороги (позже — Царскосельской и других трактов) и водных путей, образуя единый ансамбль, неразрывно связанный со столицей.

Эта связь была функциональной, символической и визуальной.

Функционально пригороды стали продолжением двора и правительства.

Летом двор переезжал в Царское Село или Петергоф, а за ним следовала дипломатическая корпуса и высшая знать. Здесь в «летних кабинетах» решались важнейшие государственные дела, велись переговоры, устраивались дипломатические приемы.

Символически каждый пригород имел свою «миссию»:

  • Петергоф (Петродворец) — триумф морской мощи и памяти Петра;
  • Царское Село — апофеоз елизаветинского и екатерининского барокко и просвещённой усадебной культуры;
  • Павловск — идеал частной, семейной жизни монарха;
  • Гатчина — альтернативная, милитаристская модель власти Павла I.

Визуально же их объединяла общая градостроительная логика: ось дворца, перспектива аллей, подчинение паркового ландшафта геометрии — всё это было проекцией петербургского принципа регулярности на природу.

Пригороды не были бегством от города, а его идеализированной, развёрнутой на лоне природы версией, где имперская мощь представала в одеждах изысканной красоты.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
