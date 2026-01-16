Женщина рискнула пронести наркотики через «зелёный» коридор Пулково — и попалась

Серафиму Ауэрбах признали виновной в незаконном перемещении наркотических веществ через границу, и Московский районный суд Петербурга огласил ей приговор. Как сообщила городская пресс-служба судов, женщина пыталась ввести в Россию небольшое количество каннабиса — 0,19 грамма — прибыв 24 апреля прошлого года из Турции в Петербург через аэропорт Пулково. Вместо прохождения таможенного досмотра по «красному» коридору она выбрала «зелёный», где не декларируются товары, подлежащие контролю.

Ключевой эпизод судебного процесса заключался в том, что Ауэрбах признала свою вину и выразила раскаяние по поводу случившегося. Она пояснила, что перевозимый наркотик был остатком, который она ранее употребляла в Праге, а в рюкзак его положил знакомый. Женщина также рассказала суду, что употребляет марихуану с 19 лет.

Рассмотрев все обстоятельства дела, суд назначил Серафиме Ауэрбах условное наказание. Приговор предусматривает четыре года лишения свободы и испытательный срок той же продолжительности.

