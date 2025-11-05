Жену с детьми оставил в Porsche Cayenne, а сам упал в Неву: побег от ДПС в Петербурге с неожиданной развязкой

Во вторник вечером в Калининском районе Санкт-Петербурга произошёл инцидент с участием автомобиля представительского класса. Районная служба дорожной полиции остановила машину марки Porsche Cayenne рядом с домом номер 7 на Чугунной улице.
За рулём находился мужчина в возрасте 39 лет, а в салоне вместе с ним ехали супруга и двое их маленьких детей.
Когда сотрудники попросили водителя показать права, он резко набрал скорость и попытался покинуть место остановки. Началась погоня, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Через некоторое время мужчина возле дома номер 1 на Кондратьевском проспекте остановился, вышел из иномарки, оставив там жену и детей, после чего попытался скрыться.
Нарушитель побежал на Свердловскую набережную и прыгнул в акваторию Невы. Сотрудники патрульной службы вытащили его из воды с помощью троса и передали врачам. Медики определили у него переохлаждение.
Полиция пояснила, что мужчина пытался уйти от ответственности, так как ранее был лишён водительских прав. Его жена и дети на момент происшествия находились в безопасности.
Ранее в Ленинградской области дорожная полиция применяла табельное оружие, чтобы остановить другого нарушителя. За рулём отечественного автомобиля находился 16-летний юноша, который катался с друзьями на машине, принадлежащей бабушке.