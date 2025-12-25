Деды Морозы «прилетели» к детям: кого и как удивили на крыше клиники Алмазова

В Санкт-Петербурге сотрудники службы спасения организовали необычное поздравление для детей, находящихся на лечении в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова.
Главным событием стала акция, в ходе которой Деды Морозы с помощью альпинистского снаряжения спустились к маленьким пациентам с крыши многoэтажного корпуса, чтобы поздравить их прямо через окна больничных палат.
К праздничной группе присоединилась и Снегурочка, которая вместе с одним из Дедов Морозов приветствовала детей, поднявшись к окнам в люльке подъемного крана, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.
У входа в медицинское учреждение поддержку героям оказывали ещё несколько человек в тематических костюмах, подбадривая ребят с земли.
Подобное мероприятие проводится не впервые и стало для центра ежегодной традицией. Организаторы выражают надежду, что радость и яркие впечатления помогают детям быстрее идти на поправку.
Недавно стало известно, что с началом зимних праздников в Санкт-Петербурге заметно увеличился интерес к услугам артистов, исполняющих роль Деда Мороза.
Связано это с большим количеством запросов на участие аниматоров в домашних поздравлениях и праздничных мероприятиях. Подобные костюмированные поздравления становятся всё популярнее среди горожан.
