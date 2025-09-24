История боли и иронии в одной пословице: почему в России говорят, что «в ногах правды нет»

Поворот слов и значений — еще одно подтверждение, что язык хранит в себе память о прошлом.

«В ногах правды нет» — фраза, которую мы часто слышим и сами используем. Для нас это просто вежливое предложение расслабиться и сесть поудобнее.

Но мало кто догадывается, что у этой поговорки очень темное и жестокое прошлое, уходящее своими корнями в старую Россию.

Первое значение — наказание должникам

В XV–XVIII веках на Руси должников, которые не могли вернуть деньги, жестоко наказывали. Этот процесс называли «правеж».

Судебные исполнители били палками или железными прутьями по ногам должника прямо на глазах у всех у здания суда, пишет АиФ.

Длительность таких наказаний зависела от суммы долга — примерно месяц избиений за каждые сто рублей. Но даже такие мучения редко помогали вернуть деньги, сообщает bibka56.ru.

Человек либо не имел средств, либо становился инвалидом и вообще не мог работать. Отсюда и возникла фраза: «в ногах правды нет», то есть, сколько ни бей по ногам, правды (долга) не будет.

Второе значение — наказание крестьян за воровство

Была и другая история, менее жестокая, но тоже связанная с наказаниями.

Если у помещика пропадало что-то ценное, он мог собирать всех крестьян на площади и заставлять их стоять до тех пор, пока кто-то не назовет виновника.

Сесть или присесть при этом запрещалось под угрозой наказания, пишет Грамота.

Так крестьяне могли стоять часами, иногда и днями. Но часто виновного не удавалось обнаружить — он уже сбежал. Получается, что и этот способ не работал.

Почему поговорка живет до сих пор

Сегодня эта фраза превратилась в обычное вежливое приглашение присесть, и о ее мрачной истории многие просто не знают.

Но сама поговорка напоминает о том, что жестокие наказания и страдания не приносят результата.