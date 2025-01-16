Зимняя мода XIX века: как в Петербурге без ошибок определяли возраст девушки по одежке

В XIX веке, особенно в Петербурге, шуба была не только необходимым предметом зимнего гардероба, но и способом подчеркнуть социальный статус и возраст. Эту негласную традицию подхватили и другие города России, где мех играл ключевую роль.

Как «узнавали» возраст по шубе?

Все было просто: молодой девушке — более скромные и недорогие меха, взрослой даме — статусные и роскошные.

Молодые барышни носили шубы из сибирской белки, крота, каракуля или зайца. Эти меха считались скромными и подходящими для юного возраста.

носили шубы из сибирской белки, крота, каракуля или зайца. Эти меха считались скромными и подходящими для юного возраста. Солидные дамы могли позволить себе соболиные или куничьи меха, которые подчеркивали их положение в обществе.

Считалось, что юным особам дорогостоящие меха ни к чему — зачем же привлекать к себе лишнее внимание. Впрочем, если средств на шубу совсем не было, девушки довольствовались меховыми воротниками, муфтами или шапочками. В моде были целые гарнитуры, когда шапка, муфта и накидка составляли единый ансамбль, передает автор Telegram-канала По Неве и с пышкой.

Традиция Петербурга и всей России

Петербург с его холодными ветрами и снежными зимами стал центром этой меховой моды, но и в других регионах России подобные обычаи были не менее актуальны. Шуба часто переходила по наследству, становясь настоящей семейной реликвией.

А вы сегодня как предпочитаете согреваться зимой? Натуральный мех, искусственный или, может быть, уютный пуховик? Мода изменилась, но желание выглядеть красиво и оставаться в тепле всегда останется неизменным.