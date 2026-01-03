Городовой / Город / Зиму выдал искусственный интеллект: нейросети ГАТИ зафиксировали первые сосульки
Зиму выдал искусственный интеллект: нейросети ГАТИ зафиксировали первые сосульки

Опубликовано: 3 января 2026 22:21
 Проверено редакцией
Зиму выдал искусственный интеллект: нейросети ГАТИ зафиксировали первые сосульки
Городовой ру

Владельцу нежилого здания на улице Седова назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.

В этом зимнем сезоне система видеонаблюдения на базе нейросети «Городовой» впервые зафиксировала появление сосулек. О том, как обстоят дела с гололёдом на крышах, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции. После недавних снежных осадков не все владельцы зданий приняли необходимые меры для уборки снега и наледи с крыш.

Камера обнаружила слой льда над входом на улице Седова. Собственнику этого здания было выписано административное взыскание в размере 100 тысяч рублей. Как отметили в инспекции, это далеко не единственный случай, и система продолжает фиксировать подобные нарушения.

Контроль за состоянием кровель нежилых помещений обеспечивают как сотрудники инспекции, так и специальные автоматизированные комплексы. В нынешнем году нейросеть продолжает активную работу — уже готовы десять первых уведомлений 2026 года, которые будут направлены владельцам объектов. Такие меры направлены на предотвращение аварийных ситуаций и обеспечение безопасности прохожих.

Автор:
Юлия Аликова
Город
