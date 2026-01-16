Знакомые магазины на деле — ловушка: «новогодние подарки» с подвохом

Участились случаи, когда злоумышленники пытаются выдавать себя за сотрудников крупных торговых сетей, рассылая сообщения о продаже «невостребованных новогодних подарков» по необычно низкой стоимости. Чаще всего речь идёт о таких товарах, как смартфоны, компьютеры, бытовые приборы и другая дорогая техника, которую, по словам мошенников, можно приобрести «по внутренней программе» или «для своих». Предлагая оформить «бронирование» товара, мошенники просят получателя сообщения отправить цифровой код из СМС или подтвердить заявку на оплату.
В действительности эти действия открывают преступникам доступ к средствам на банковских картах или даёт им возможность получить персональные данные жертвы. Основная опасность такой схемы заключается в том, что, сообщая свои данные, человек позволяет списывать деньги или оформлять на себя услуги и подписки. Преступники пользуются доверием, прикрываясь известными магазинами и срочностью предложения.
Чтобы обезопасить себя от подобных схем, специалисты советуют соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не доверяйте сообщениям о грандиозных скидках и личных предложениях, полученным вне официальных каналов;
- Не передавайте посторонним цифровые коды из СМС и push-уведомлений — магазины никогда не запрашивают их для резервирования товара;
- Проверяйте любую непроверенную информацию: сравнивайте акции с официальным сайтом торговой сети или звоните по контактам, которые указаны на сайте магазина;
- Если вы уже выслали мошенникам код или подтвердили оплату, необходимо срочно обратиться в банк, сменить защитные данные — пароли от интернет-банка и почты, проверить последние операции и подписки.
Повышенное внимание к подозрительным сообщениям и регулярная проверка своих счетов поможет избежать финансовых потерь. В последнее время подобные схемы становятся все более разнообразными. Для противодействия мошенникам важно сохранять бдительность даже в период праздничных распродаж.
