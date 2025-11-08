Знатоки «Что? Где? Когда?» ошиблись на простом вопросе о Петре I: проверка на истинного петербуржца

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» нередко предлагает участникам такие хитроумные вопросы, что даже опытных игроков приходится спасать только удачная логика. Но бывают и обратные ситуации — когда знатоки неожиданно ошибаются там, где ответ буквально лежит на поверхности.
Так произошло 28 марта 2015 года в суперблице, где игрок отвечает один, без помощи команды. На этот раз одиночная попытка оказалась неудачной: вопрос о Петре I был неверно истолкован.
Вот что прозвучало в эфире:
Что на ассамблеях времён Петра Первого называли «диссертацией»?
Игрок предположил, что речь идёт о своеобразной «награде за пьянство». Но правильный ответ куда проще и остроумнее
Ответ
«Диссертацией» называли десерт, которым угощали особо выделившихся гостей.
Связка между словами «диссертация» и «десерт» действительно читается легко — но в условиях жёсткого времени и давления камеры даже очевидные решения нередко ускользают. Именно это и случилось на глазах у зрителей, став неожиданным комичным моментом выпуска.