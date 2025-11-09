Ошибка проектировщика? Как на самом деле появились проходные комнаты в хрущевках

Новости по теме

Ипотека под обещание: что должны сделать молодые семьи, чтобы взять выгодный кредит на жилье

Перейти

«Хрущевка» звезды: где жил Виктор Цой в Петербурге, когда «Игла» покоряла сердца

Перейти

Своеобразное «дизайнерское решение»: почему в России семьи выбирают жилье без ремонта

Перейти

Не только «Бутылка» Новой Голландии — круглый дом Петербурга, где жила семья Пушкина

Перейти

28 квадратных метров — не жилье: какие квартиры могут стать недоступны для семей

Перейти