Ошибка проектировщика? Как на самом деле появились проходные комнаты в хрущевках
Ошибка проектировщика? Как на самом деле появились проходные комнаты в хрущевках

Опубликовано: 9 ноября 2025 14:30
Ошибка проектировщика? Как на самом деле появились проходные комнаты в хрущевках
Фото: Городовой.ру

В Сети много глупых небылиц на этот счет.

Проходные комнаты в хрущёвках появились не из-за «ошибок проектировщиков» и не из секретных хитростей архитекторов. Всё куда проще и прозаичнее: страна восстанавливалась после войны, и главной задачей было максимально быстро переселить людей из бараков и коммуналок в отдельные квартиры.

Тогда учитывалась только жилая площадь – именно по ней отчитывались строители. Коридоры в статистику не входили, а значит, чем меньше «лишних» метров, тем быстрее выполнялся план.

Чтобы не тратить площадь на длинные холлы и соединительные пространства, архитекторы объединяли комнаты в смежные: так увеличивали жилую зону, экономили материалы и ускоряли сам процесс строительства.

При этом никто не планировал «хитро» защититься от подселения второй семьи. Версия красивая, но исторически несостоятельная: в реальности смежные комнаты — прямое следствие норм, темпов и задач массового жилищного строительства.

Именно благодаря такой упрощённой планировке миллионы семей получили собственное жильё — пусть скромное и неудобное, но наконец своё.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
