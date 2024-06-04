Долой купальники и плавки: где в России находятся лучшие пляжи для нудистов

Если вам хочется добавить в свою жизнь перчинки, то сделать это можно на пляже, да не простом, а нудистком. Купальник и плавки брать с собой не придется. Матушка-природа должна окутать лучами все части вашего тела, чтобы загар был ровным.

Куда отправиться

Стесняться в таких местах точно никого не стоит. Люди приезжают туда не на других посмотреть или себя показывать, а просто провесит время так, как им нравится, то есть без одежды. Вот десятка лучших пляжей для нудистов по оценкам постояльцев. Выбрать действительно есть из чего:

Пляж в Коктебеле (Крым), 22%;

Пляж в Дивноморском (Геленджик), 17%;

Пляж в Лисьей бухте (Крым), 14%;

Пляж «Дюны» (Санкт-Петербург), 10%;

Пляж «Спутник» (Сочи), 10%;

Нудистский пляж на Волчихинском водохранилище, флюс (Екатеринбург), 9%;

Пляж в Серебряном Бору (Москва), 5%;

Пляж Большого Утриша (Анапа), 5%;

Нудисткий пляж «Абрау-Дюрсо» (Абрау-Дюрсо), 3%;

Нудистский пляж возле базы отдыха Академгородка (Новосибирск), 3%.

Что говорят психологи

Тема посещения нудистких плажей оказалась достаточно спорной среди психологов. Некоторые считают это активной демонстрацией своего нагого тела окружающим, что уже не есть хорошо. Кто-то считает, что люди ищут в таких местах себе раскрепощенных половых партнеров.

Также есть мнение, что на такие пляжи ходят люди, которые не умеют ухаживать за женщинами, не могут их ничем привлечь и не состоятельны в сексуальных отношениях. Есть и другая точка зрения.

«У нас это никогда не было запрещено. Нудистские пляжи существовали и в СССР, и в Царской России. Николай II, к слову, был натуристом. Если вы обнаженным появляетесь в публичном месте, это может повлечь осуждение. Но нудистские пляжи не являются в этом понимании публичными местами. Они обычно находятся там, где людей не могут увидеть. Никакого расстройства в этом нет», — отметил психолог Андрей Камин.

Источник фото: Legion-Media

Что говорит закон

По закону нет никаких нарушений, если вы захотите позагорать нагишом. Некоторые сотрудники полиции пугают людей тем, что якобы привлекут отдыхающих по статье «мелкое хулиганство», но хулиганством там и не пахнет. Никакого вреда обществу они не наносят, да и друг другу тоже. Под статью «развратные действия» этот вид досуга тоже не попадает.

«Правоохранителям необходимо будет доказать наличие умысла на совершение именно развратных действий, а не получение загара. Таким образом, законодательством не урегулирован вопрос ответственности нудистов», – добавил юрист Микаил Камилов.

Вывод прост: если вам нравится загорать без одежды, то делайте это с удовольствием, но только в местах, специально для этого отведенных. Тогда вы и сами удовольствие получите, и никого не смутите своим костюмом Адама и Евы.

Источник фото: Legion-Media