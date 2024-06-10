Туристам на заметку: что посетить в Джемете, чтобы отдых стал незабываемым

Не все любят Анапу, потому что людей там в сезон так много, что не продохнуть. Пляжи заполнены до отказа, а в местных кафе постоянно очереди и ожидания свободных столиков. Чтобы избежать толп отдыхающих многие едут в Джемете, это в пяти километрах от города. Небольшой поселок с шикарными пляжами, шириной в 130 метров.

Что посмотреть

Чаще всего такой отдых любят семьи с детьми и люди старшего возраста. Заход в море там пологий и не резкий, никаких сюрпризов точно не будет. Отели предлагают недорогие места для большой компании, не задирая цены, как, например, в Анапе.

Источник фото: Legion-Media

Главной достопримечательность Джемете являются пляжи. Они белоснежные, песчаные, широкие. Вода чистая и теплая. Летом она прогревается до +28 градусов на мелководье. Это практически как в Таиланде или на острове Самуи. Детишки могут спокойно резвиться на побережье, а родители не бояться, что с ними что-то случится.

Если вам надоело загорать и купаться, то можно сходить на Боковую гору. Там работает этнографический парк «Добродея», где можно окунуться в местные традиции, попробовать кубанский борщ, прокатиться на лошади и поучаствовать в интересных мастер-классах.

Для любителей водного экстрима тоже есть развлечения. В Джемете располагается крупнейший в России аквапарк «Тики-Так». Огромная территория с горками, джакузи, бассейнами так и манит туристов. Провести там можно целый день и даже этого не заметить. Цена за вход взрослого 1800 рублей.

Источник фото: Legion-Media

Если хотите полюбоваться на дельфинов, отправляйтесь в «Немо». Там вы увидите настоящее шоу с млекопитающими. А недалеко от дельфинария есть и пингвинарий, где живут акулы, скаты и экзотический рыбы. Билет стоит 900 рублей.

Сафари-парк идеально создан для любителей диких животных. Сфотографировать можно белых тигров, львов, леопардов, бурых и гималайских медведей и других опасных хищников. Адреналин будет зашкаливать. Входной билет обойдется примерно в 600 рублей.

Что поесть

Кафе в Джемете работают с раннего утра и до самого позднего вечера. Вы можете заказать кавказскую, средиземноморскую или русскую кухни. Много в городе и стрит-фуда, чтобы быстро перекусить по дороге. Цены не такие высокие как в Анапе. Средний чек в общепите за одного человека не превышает 500 рублей.

Источник фото: Legion-Media