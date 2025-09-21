Золото Исаакия: сколько драгоценного металла скрывает в себе главный собор Петербурга

Исаакиевский собор в Петербурге — символ величия, но за его блеском скрыта цена, которую сегодня сложно принять.
Чтобы храм стоял на болотистой земле, в грунт вбили 24 тысячи свай. Поднимать гранитные колонны весом по 114 тонн приходилось вручную — без техники, за считанные минуты.
Главный шок — купольное золото. На покрытие ушло 100 килограммов, а использовали огневое золочение: смесь со ртутью нагревали, пары вдыхали рабочие. Многие умирали, чтобы купол сиял.
Архитектор Огюст Монферран отдал проекту 40 лет жизни, но так и не был похоронен в своём детище. За золотом и легендами Исаакия стоят судьбы людей, для которых собор стал последней точкой.