Золото Исаакия: сколько драгоценного металла скрывает в себе главный собор Петербурга

Опубликовано: 21 сентября 2025 22:00
А еще свай и... жизней.

Исаакиевский собор в Петербурге — символ величия, но за его блеском скрыта цена, которую сегодня сложно принять.

Чтобы храм стоял на болотистой земле, в грунт вбили 24 тысячи свай. Поднимать гранитные колонны весом по 114 тонн приходилось вручную — без техники, за считанные минуты.

Главный шок — купольное золото. На покрытие ушло 100 килограммов, а использовали огневое золочение: смесь со ртутью нагревали, пары вдыхали рабочие. Многие умирали, чтобы купол сиял.

Архитектор Огюст Монферран отдал проекту 40 лет жизни, но так и не был похоронен в своём детище. За золотом и легендами Исаакия стоят судьбы людей, для которых собор стал последней точкой.

Автор:
Игорь Мустафин
