Золотой гигант Петербурга: какой собор хранит образ Христа, который привезли из Мюнхена

Если пройтись по набережной Невы и взглянуть на его величественный золотой купол, невозможно не почувствовать, что перед вами не просто здание, а настоящая легенда Петербурга. Этот собор — результат многолетней борьбы с природой, инженерными вызовами и временем.

Его строительство длилось целых 40 лет, сменилось три императора, а сам архитектор, словно предчувствовал судьбу своего творения — умер вскоре после завершения работ.

Речь идет об Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге — это не просто огромный храм с золотым куполом, а рекордсмен во всех отношениях.

История создания: от деревянной церкви до грандиозного собора

Все началось еще в начале XVIII века, когда Петр I заложил первую деревянную церковь в честь святого Исаакия Далматского — покровителя строителей Адмиралтейской верфи. Этот храм был маленьким и простым, но уже тогда имел важное значение для города.

Со временем деревянная церковь стала тесной и ветхой, и в 1717 году начали строить каменный собор на берегу Невы. Однако из-за проблем с грунтом здание начало трескаться, и его разобрали.

Следующий, третий собор строился с 1768 года по проекту итальянца Антонио Ринальди, но из-за медленного темпа работ и смерти Екатерины II строительство затянулось, а сам храм получился непропорциональным и не вписывался в парадный облик города.

В начале XIX века Александр I решил, что нужен новый, более грандиозный проект. Был объявлен конкурс, в котором победил молодой француз Огюст Монферран. Именно его проект воплотился в нынешнем Исаакиевском соборе, строительство которого началось в 1818 году и завершилось в 1858-м.

Архитектура и инженерные решения

Исаакиевский собор — настоящий монстр по масштабам и сложности. Его главный купол диаметром почти 26 метров — один из крупнейших в Европе, а каждый медный лист покрыт амальгамой из золота и ртути, благодаря особой технологии блеск купола сохраняется и сегодня.

Фундамент собора — это сплошная каменная кладка высотой 7,5 метров, заложенная на 24 тысячи свай, чтобы выдержать тяжелое здание на берегах Невы. На портиках установлено 48 гранитных колонн, которые вырубались из цельного камня, что было огромной технической задачей для того времени.

В отделке использован настоящий мрамор из разных уголков России и Европы — каррарский, сиенский, генуэзский, а также знаменитый малахит из Демидовских рудников. Выглядит невероятно и очень красиво.

Не верится, как это все строили без современных технологий. Чего только стоят лазуритовые колонны. Только в Исаакиевском соборе этот материам использован в таких объемах — высота этих колонн 5 метров, диаметр 0,5 метра.

Уникальное внутреннее убранство

Внутри собор поражает не меньше, чем снаружи. Главный иконостас выполнен в виде триумфальной арки — необычное решение для православных храмов. Особенной гордостью собора является огромный витраж с образом Воскресшего Христа площадью почти 29 квадратных метров, выполненный в западноевропейской традиции и изготовленный в Мюнхене.

Иконостас занимает 45 метров, он поражает своей красотой и величием. Но этот собор — не только место для молитв, но и символ инженерной мысли и художественного мастерства XIX века. Его строительство стало настоящим вызовом для архитекторов и строителей, ведь все работы велись без современных технологий и техники, сообщает сайт Трипстер.

При этом собор сохранился в великолепном состоянии, радуя глаз как жителей Петербурга, так и туристов со всего мира. Собор поражает своим величием и кажется, что и 40 лет не хватит, чтобы создать такую красоту.