Зря выбрасывали кожуру от мандаринов: повара готовят из очисток деликатес

Ни один Новый год и проводы старого не проходят без мандаринов. Однако не стоит спешить избавляться от кожурок после праздника. Ведь из них еще можно приготовить вкуснейшее лакомство.

Вам понадобятся:

кожура мандаринов — 500 г,

сахар — 400 г,

вода — 150 мл.

Промытые остатки нужно очистить от белых частей, обсушить и нарезать на соломку. Затем их необходимо залить водой, оставить в холодильнике на шесть часов, а после повторить процедуру.

Размокшую кожуру переложите в кастрюлю, залейте чистой жидкостью и прокипятите около пяти минут. «Бульон» необходимо слить, а в посуду снова добавить воду — 150 миллилитров. И туда же отправить сахар. Варите около часа на медленном огне.

Готовые цукаты выложите на противень и просушите либо на воздухе, либо в духовке, разогретой до 160 градусов, пишет портал «Огород».

Источник фото: Photo by Monika Grabkowska on Unsplash