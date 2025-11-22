Звон тревоги на Колокольной: пожар в коммуналке вынудил эвакуировать 32 человека, пострадала женщина

В ночь на 22 ноября в доме, расположенном в Центральном районе Санкт-Петербурга, произошёл серьезный пожар в помещении коммунальной квартиры. В результате происшествия пришлось эвакуировать 32 человека. Одна женщина получила ранения и была отправлена в больницу.
По информации городской службы спасения, сигнал о возгорании поступил в 23:35 пятницы. Пожар охватил комнату и коридор на втором этаже, площадь составила примерно 30 квадратных метров. На месте происшествия работали 37 сотрудников и было задействовано восемь единиц техники.
Пламя удалось взять под контроль к 01:18, а окончательно потушить пожар к пяти часам утра.
«Из зоны опасности были выведены 32 жителя», сообщили в экстренных службах.
Причины происшествия уточняются.