Городовой / Город / Звон тревоги на Колокольной: пожар в коммуналке вынудил эвакуировать 32 человека, пострадала женщина
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Перловка: солдатская каша может нанести непоправимый вред, озвучиваем, кому ее лучше избегать Общество
«Это были квадратные или прямоугольные проёмы»: какие световые фонари скрыты в Петербурге Город
Почему кассовые чеки так быстро выцветают: можно ли их сохранить для спора с магазином? Общество
Пока вы ждёте курьера: в Петербурге вступили в силу ограничения для мигрантов в доставке Город
КАД-2 обогнал график: стройка вокруг Петербурга началась раньше, чем предполагали Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Здоровье
Категории
Общество Спорт

Звон тревоги на Колокольной: пожар в коммуналке вынудил эвакуировать 32 человека, пострадала женщина

Опубликовано: 22 ноября 2025 19:06
Звон тревоги на Колокольной: пожар в коммуналке вынудил эвакуировать 32 человека, пострадала женщина
Звон тревоги на Колокольной: пожар в коммуналке вынудил эвакуировать 32 человека, пострадала женщина
Городовой ру

В результате крупного пожара в коммунальной квартире на Колокольной улице пострадала женщина.

В ночь на 22 ноября в доме, расположенном в Центральном районе Санкт-Петербурга, произошёл серьезный пожар в помещении коммунальной квартиры. В результате происшествия пришлось эвакуировать 32 человека. Одна женщина получила ранения и была отправлена в больницу.

По информации городской службы спасения, сигнал о возгорании поступил в 23:35 пятницы. Пожар охватил комнату и коридор на втором этаже, площадь составила примерно 30 квадратных метров. На месте происшествия работали 37 сотрудников и было задействовано восемь единиц техники.

Пламя удалось взять под контроль к 01:18, а окончательно потушить пожар к пяти часам утра.

«Из зоны опасности были выведены 32 жителя», сообщили в экстренных службах.

Причины происшествия уточняются.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью