Петроград, Петербург, Ленинград и ... Ленинбург: зачем было переименовывать город в такое странное название

В начале двадцатого века город на Неве нередко становился объектом шуток, вроде ироничного «Санкт-Ленингбург». Ирония эта оказалась пророческой.

История Санкт-Петербурга — это череда резких топонимических трансформаций, от имперского размаха до советской идеологической нагрузки.

Хотя общеизвестно, что Петроград получил имя Ленинград 26 января 1924 года, сразу после кончины Владимира Ильича Ленина, реальность такова, что стремление почтить вождя было зафиксировано гораздо ранее — еще при его жизни.

Инициатива “снизу”

Идею увековечить имя вождя в названии города впервые выдвинул Иосиф Кулаковский — функционер, занимавший должность бухгалтера на заводе военно-врачебных заготовлений.

Кулаковский, успевший побывать анархистом, примкнул к большевикам в октябре 1919 года, но его революционный запал не угас.

21 апреля 1920 года на заседании районного Совета рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов (в границах Петроградского района) он выступил с дерзким предложением.

Приурочив его к 50-летию Ленина, Кулаковский потребовал сменить имя города на Ленинбург.

Протокол заседания, хранящийся в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга, сохранил эти волнующие моменты:

«Тов. Кулаковский выражает мысль о переименовании гор. Петербурга в гор. Ленинбург, каковая встречается аплодисментами».

Примечательно, что в официальном документе город фигурирует как Петербург, а не Петроград.

Это не случайность: партийные деятели принципиально игнорировали переименование 1914 года, рассматривая его как оскорбительное “проявление «великодержавного шовинизма»” со стороны монархии.

Даже после 1917 года Петербургский комитет РСДРП(б) демонстративно продолжал называть себя без приставки “Петроградский”.

Идеологический тупик: судьба районного постановления

Предложение Кулаковского получило бурный отклик в партийных низах. Все присутствовавшие на районном заседании — 62 члена совета и 10 представителей профсоюзов и фабрично-заводских комитетов — выразили свою поддержку.

Решение было зафиксировано:

«Предложение тов. Кулаковского послать на рассмотрение в Петроградский исполнительный комитет».

Однако, как выяснила главный методист ЦГА СПб Надежда Черепенина, обнаружившая данный документ, на этом история потенциального Ленинбурга и завершилась.

В городском органе власти — Петросовете — инициатива районного уровня, очевидно, не прошла. Упоминаний о том, что вопрос о переименовании рассматривался на уровне города, в архивах не найдено.

Таким образом, громкое предложение, встреченное овациями в одном районе, так и осталось на уровне бумажного решения — тенью несостоявшегося будущего города.

