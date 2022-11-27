Актер рисковал многим.
Актер и не спешил избавляться от назойливой коллеги.
Режиссер возлагал на актера большие надежды.
Актер купался во внимании женщин.
Актер не сумел убедительно показать английскую утонченную непосредственность.
Народные артисты России Александр Абдулов и Ирина Алферова развелись в 1991 году.
Сергей Шиподько согласился на генетическую экспертизу, чтобы доказать, что он — сын знаменитого актера.
Но отрицать факт романа с популярной актрисой возмущенный исполнитель не стал.
Справедливость восторжествовала в эфире программы «Пусть говорят».
Великий актер скончался от рака 14 лет назад.
Режиссер был против кумовства в театре.
Знаковый отечественный актер не смог избежать разочарований в амурных делах.
Приезд артиста на гастроли надолго запомнился местной публике.
Юлия сосредоточилась на воспитании дочери.
Известному артисту исполнилось бы 69 лет.
Две противоположности не смогли достичь компромисса в браке.
История вокруг внебрачных детей народного артиста РСФСР набирает обороты
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