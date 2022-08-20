Армен Джигарханян

Бизнесмен до сих пор с уважением отзывается о бывшей жене.
Актриса рассказала, как поступала в театральное.
При жизни артист продал свою часть квартиры бизнесмену Растегину.
В Сети появился трейлер бельгийско-французского остросюжетного детектива о легендарном сыщике комиссаре Мегрэ, которого сыграл актер Жерар Депардье.
Пользователи Интернета возмущены поступком заслуженного артиста России
Родные и коллеги почтили память артиста.
Судьбу детища покойного народного артиста СССР решили высокопоставленные лица
Актриса рассказала о причинах, из-за которых пропустила прощание с коллегами
Актриса Светлана Немоляева посетила студию программы «Судьба человека» на канале «Россия 1», где раскрыла шокирующие подробности о работе в Театре имени Маяковского
Петросян утверждал, что умирающий Джигарханян был лишен должного ухода
Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что у нее начались серьезные проблемы со здоровьем. Из-за этого ей даже пришлось отказаться от алкоголя.
Российская и советская актриса Марина Зудина была вынуждена покинуть Россию из-за травли. Такое мнение высказала экс-жена покойного артиста Армена Джигарханяна Цымбалюк-Романовская.
Цымбалюк-Романовская сообщила, что при ней Армен Борисович был активен и здоров.
Пианистка выложила в Instagram отрывок из передачи «Пусть говорят».
Официальный представитель артиста объяснил, что на самом деле произошло с худруком Московского драматического театра.
Он не готов к новому роману, но безудержно рвется в путешествие.
Марк Рудинштейн рассказал о тяжелом состоянии здоровья Джигарханяна.
Это только начало?
После полученных миллионов вещи ей особо и не нужны?
Похоже, замужество ей ничего, кроме несчастья, не принесло