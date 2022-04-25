Оксана Богданова продолжает настаивать на своей невиновности.
Музыканту посоветовали внимательнее следить за тренировками жены.
Слушание дела возобновилось в Савеловском суде Москвы.
18+ ДК «Выборгский» 16,17 апреля 2015 г. 19.00 3 часа 15 минут с одним антрактом «Независимый Театральный Проект» Автор: Энтони МакКартен, Стефан Синклер, Жак
9 февраля ДК Выборгский "Игра в правду" Филипп Лелюш В ролях: Ирина АПЕКСИМОВА Гоша КУЦЕНКО, Дмитрий МАРЬЯНОВ, Константин ЮШКЕВИЧ Режиссер - Виктор ШАМИРОВ Продюсер – Эльшан
Продюсерская компания Независимый Театральный Проект 5 февраля в 19.00 на сцене Выборгского ДК представит премьеру спектакля "Игра в правду". В ролях:Ирина АПЕКСИМОВА Гоша КУЦЕНКО,
Компания «Независимый театральный проект» представляет : 4 и 5 ноября на сцене Выборгского ДК «LADIES’ NIGHT. Только для женщин» Э. МакКартен С. Синклер Ж. Коллар Жанр - мужская комедия в 2-х
Предельно откровенные ответы на любые вопросы. Отмалчиваться – запрещается. Уклоняться от ответов – запрещается. Тот, кто решится сыграть, обязан говорить правду. Только правду. Ничего, кроме правды
"Cамое радостное даже не сам хеппи-энд с запредельным шоу-стриптизом. Главное, что из мучений персонажей и смеховой истерики зала рождается братское единение аудитории с актерами," - пишет Екатерина Сальникова в журнале "Ваш досуг".
30 января в ДК "Выборгский". «ИГРА В ПРАВДУ» Филипп Лелюш В ролях: Ирина Апексимова, Гоша Куценко,Дмитрий Марьянов,Константин Юшкевич Режиссер - Виктор Шамиров Продюсер – Эльшан Мамедов ПРАВИЛА ИГРЫ:
Лето – самая горячая пора для европейских футбольных клубов. Пока футболисты отдыхают после напряженного сезона и чемпионата Европы, тренеры, менеджеры и агенты трудятся, не покладая рук. Трансферы,
ПРЕМЬЕРА продюсерской компании «Независимый театральный проект». Выборгский ДК 16 июля начало в 19:00 «ИГРА В ПРАВДУ» Филипп Лелюш В ролях: Ирина АПЕКСИМОВА Гоша КУЦЕНКО, Дмитрий МАРЬЯНОВ,
Выборгский Дворец Культуры , 14-15 июля Э. МакКартен С. Синклер Ж. Коллар «LADIES’ NIGHT. Только для женщин» - Жанр - мужская комедия в 2-х частях - Драматурги - Энтони
Премьера кинокомедии День радио и встреча с создателями фильма состоялась в кинотеатре Аврора . Сюжет фильма перенесен на экраны из известного спектакля с одноименным названием, который уже семь лет успешно идет в кинотеатрах.
«ИГРА В ПРАВДУ» Филипп Лелюш В ролях: Ирина АПЕКСИМОВА Гоша КУЦЕНКО, Дмитрий МАРЬЯНОВ, Константин ЮШКЕВИЧ Режиссер - Виктор ШАМИРОВ Продюсер – Эльшан МАМЕДОВ ПРАВИЛА ИГРЫ:
Корпорация PMI, Русское радио и Первый канал представляют: Шоу «Ледниковый период» 17 апреля в Ледовом дворце Гала-концерт «на бис»! С огромным успехом и аншлагами прошли
1 февраля, Выборгский ДК «ИГРА В ПРАВДУ» Филипп Лелюш В ролях: Ирина АПЕКСИМОВА Гоша КУЦЕНКО, Дмитрий МАРЬЯНОВ, Константин ЮШКЕВИЧ Режиссер - Виктор ШАМИРОВ Продюсер – Эльшан
"День Радио" - очень смешной спектакль о нравах отечественного музыкального эфира, о том, что на самом деле происходит на радио в то время, когда вы его слушаете.
Такого еще не было! ТЕАТР ДОМ ПРЕДЛАГАЕТ Сделайте новогодний подарок себе и своим близким! 22 декабря на сцене Выборгского ДК........