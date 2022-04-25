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Дмитрий Марьянов

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В "Авроре" представили фильм "День радио" (фото, видео)
Премьера кинокомедии День радио и встреча с создателями фильма состоялась в кинотеатре Аврора . Сюжет фильма перенесен на экраны из известного спектакля с одноименным названием, который уже семь лет успешно идет в кинотеатрах.
18 мар 2008 13:52
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