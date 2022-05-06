Режиссер грозился плюнуть ведущему в лицо.
Новое руководство МХАТа хочет вернуть Доронину на должность худрука
Московский художественный академический театр снял с репертуара спектакль «Чудесный грузин» с популярной певицей Ольгой Бузовой.
Назначенный художественным руководителем Московского художественного академического театра Владимир Кехман демонстративно сорвал со стены портрет своего предшественника Эдуарда Боякова.
Московский Художественный академический театр имени Горького отменил запланированный на 2 ноября спектакль «Чудесный грузин» с телеведущей Ольгой Бузовой.
Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал худрука МХАТ имени Горького Эдуарда Боякова, сравнившего его супругу Валерию с певицей Ольгой Бузовой.
Художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков признался, что приглашал в спектакль "Чудесный грузин" певицу Валерию, однако та отказалась из-за плотного графика.
В ноябре зрители увидят на сцене МХАТа им. Горького доработанную версию спектакля «Чудесный грузин», в котором продолжит играть певица и телеведущая Ольга Бузова.
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в госпиталь. Точный диагноз не называется, но люди, близко знающие Татьяну Васильевну, связывают его со стрессом из-за ухода с поста худрука и с тяжелой моральной атмосферой в театре.
20 мая в 21.00 в Доме Кино (ул. Караванная, д. 12) OPEN CINEMA представляет премьеру экспериментально-документального фильма Павла Костомарова и Александра Расторгуева «Я тебя
Проект ЧЕЛОВЕК.DOC в Санкт-Петербурге 20 – 29 мая В пространстве: (СО-)БЫТИЕ (Лиговский пр., д. 74, этаж 2) Копродукция: театр “Практика”, театр и клуб “Мастерская” Идея
С 1 по 10 декабря в Петербурге пройдет фестиваль «Театральное пространство Андрея Могучего». Зрителям будут представлены 8 лучших спектаклей, поставленных в последние годы: «Изотов», «Pro Турандот»,
На торжественном закрытии десятидневного марафона «Новая драма» произошла «революция». Пока официальные лица произносили речи, исполненные надежды на светлое будущее театра, по фойе Театра им.
Сегодня в городе начинается фестиваль «Новая драма», организованный ассоциацией «Золотая маска», МХАТом им. А. Чехова и небольшим, но очень популярным коллективом «Театр.