Все новости / Эдуард Бояков

Эдуард Бояков

Шоу-бизнес
Татьяна Доронина госпитализирована
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в госпиталь. Точный диагноз не называется, но люди, близко знающие Татьяну Васильевну, связывают его со стрессом из-за ухода с поста худрука и с тяжелой моральной атмосферой в театре.
29 ноя 2019 10:28
Шоу-бизнес
Фестиваль "Театральное пространство Андрея Могучего"
С 1 по 10 декабря в Петербурге пройдет фестиваль «Театральное пространство Андрея Могучего». Зрителям будут представлены 8 лучших спектаклей, поставленных в последние годы: «Изотов», «Pro Турандот», 
03 ноя 2009 13:30
Шоу-бизнес
Без драматизма прошел в нашем городе фестиваль современной пьесы
На торжественном закрытии десятидневного марафона «Новая драма» произошла «революция». Пока официальные лица произносили речи, исполненные надежды на светлое будущее театра, по фойе Театра им.
29 сен 2004 23:01
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