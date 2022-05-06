Эдуард Бояков

Татьяна Доронина госпитализирована

Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в госпиталь. Точный диагноз не называется, но люди, близко знающие Татьяну Васильевну, связывают его со стрессом из-за ухода с поста худрука и с тяжелой моральной атмосферой в театре.