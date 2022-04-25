Фигуристка Елена Ильиных подарила возлюбленному второго малыша.
В соцсети «ВКонтакте» на канале First Creative Union опубликован премьерный трейлер дебютной трагикомедии Наталии Кончаловской «Первый снег», отмеченной наградой выборгского фестиваля «Окно в Европу» за «талантливое воплощение богатого и противоречивого женского мира».
Танцор заявил, что он сразу разглядел в Елене свою судьбу
Певец рассказал, почему изменил мнение.
Проект выйдет на экраны уже этой осенью.
Новорождённый якобы сам выбрал понравившееся ему слово.
С 10 по 12 апреля в Петербурге прошла выставка-ярмарка ART TREND, организованная компанией ArtExplorer Group при поддержке Комитета по культуре. Впервые в нашем городе на одной площадке были
В Стокгольме завершился триумфальный для сборной России, и в частности для Петербурга, чемпионат Европы по фигурному катанию. Всего наши фигуристы завоевали девять медалей, чего не было с 1999
Сценическая композиция Алексея Лудинова и Артема Цыпина по мотивам произведений Александра Володина «Пять вечеров» и «Записки нетрезвого человека». 26 апреля, 11 и 22 мая
По пьесе М. Камолетти На сцене Выборгского ДК 27 мая (вторник) 19.00 12 + Режиссер –Роман Самгин В ролях: Юлия Меньшова, Андрей Ильин, Олеся Железняк, Зоя
Двукратные чемпионы мира Мерил Дэвис и Чарли Уайт выиграли первую золотую медаль США в танцах на льду, установив новый мировой рекорд по количеству баллов.Бронзовые медалисты Ванкувера, 27-летняя
Сборная России выиграла золотую медаль в командных соревнованиях по фигурному катанию на коньках, опередив спортсменов из Канады (серебро) и США (бронза). В заключительный день командных соревнований
30 ноября в 17:00 в клубе А2 (пр. Медиков, 3) состоится Гала-концерт, которым завершится программа III Молодежного фестиваля живой музыки РОК-ИММУНИТЕТ. В нем примут участие популярные
26 октября в культурном клубе da:da: (Гороховая, 47) пройдет первый финальный концерт 3-го молодежного фестиваля живой музыки РОК-ИММУНИТЕТ! Напомним, начиная с мая и до 7 октября проходил прием
Гастроли Московского театра «Современник» (художественный руководитель Галина Волчек) со 2 по 7 марта 2013 года на сцене Большого зала СПб Гос. Консерватории им. Н.А.
Арт-Тренинг-Центр "N-Prospect" приглашает Вас принять участие в мастер-классах "Сказочная картина" и "Загадка Климта". 5 января 2013 года (суббота)
На сцене Выборгского ДК 25 января (пятница) Бестолочь Комедия-вихрь По пьесе М. Камолетти Режиссер –Роман Самгин В ролях: Юлия Меньшова, Андрей Ильин, Олеся Железняк, Зоя
Сегодня в ресторане "Труффальдино" состоится afterparty Премии Сергея Курёхина. На afterparty мы ожидаем около 100 гостей, в том числе: Михаил Пиотровский, директор Государственного
С 20 октября 2011г. по 20 января 2012г. в Мемориальном музее «Разночинный Петербург» будет работать выставка «Дом, который построил…», посвященная архитекторам и
Петербург-Концерт представляет новый проект «Экскурсия-Концерт», который позволяет петербуржцам и гостям города не только насладиться любимыми произведениями классической и эстрадной