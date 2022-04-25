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Елена Ильиных

Общество
Трейлер трагикомедии Наталии Кончаловской «Первый снег» появился в Сети
В соцсети «ВКонтакте» на канале First Creative Union опубликован премьерный трейлер дебютной трагикомедии Наталии Кончаловской «Первый снег», отмеченной наградой выборгского фестиваля «Окно в Европу» за «талантливое воплощение богатого и противоречивого женского мира».  
21 фев 2022 14:17
Спорт
Мерил Дэвис и Чарли Уайт завоевали первое золото США в танцах на льду
Двукратные чемпионы мира Мерил Дэвис и Чарли Уайт выиграли первую золотую медаль США в танцах на льду, установив новый мировой рекорд по количеству баллов.Бронзовые медалисты Ванкувера, 27-летняя
18 фев 2014 10:19
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