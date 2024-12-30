Новый год с любимыми героями: где петербуржцам посмотреть 12-й сезон «Склифосовского»

Поклоникам популярного медицинского сериала «Склифосовский» сделали новогодний подарок. Наконец-то стартовал долгожданный 12-й сезон, который обещает зрителям еще больше напряженных сюжетных поворотов, захватывающих медицинских случаев и личных драм.

Одной из главных интриг 12-го сезона станет судьба доктора Олега Брагина, которого вновь играет харизматичный Максим Аверин. Зрители с нетерпением ждут ответа на вопрос: сможет ли Брагин вернуть себе звание лучшего хирурга и преодолеть трудности, с которыми он столкнулся в предыдущих сезонах?

Не менее напряженная борьба развернется и вокруг судьбы доктора Кривицкого, роль которого исполняет Андрей Ильин. Павловой, которую играет Елена Яковлева, предстоит отчаянная борьба за жизнь Кривицкого. Врачу срочно необходима сложная операция на сердце.

Помимо медицинских сюжетов, новый сезон продолжит исследовать личную жизнь героев. Зрители увидят развитие отношений Инны и Волошина, которых играют Полина Долиндо и Дмитрий Ульянов. Новые испытания ожидают и Нину, роль которой исполняет Анна Якунина. В ее жизни неожиданно появляется отец, которого играет Сергей Никоненко.

Режиссер проекта Юлия Краснова подчеркнула, что в новом сезоне будет затронута актуальная и важная тема школьного буллинга. Сериал не только развлекает, но и поднимает важные социальные вопросы, заставляя зрителей задуматься над сложными жизненными ситуациями.

Сейчас вышли уже первые восемь серий. 2 января откроется доступ к еще к четырем сериям, а уже 6 января зрители смогут увидеть заключительные четыре эпизода сезона. Сериал доступен по подписке в онлайн-кинотеатре «Смотрим».