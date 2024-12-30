Городовой / Общество / Новый год с любимыми героями: где петербуржцам посмотреть 12-й сезон «Склифосовского»
Эксклюзив
Последние новости
«Тетя Валя» из «Спокойной ночи, малыши» помогала гасить бомбы: как выживали в блокаду Город
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

Новый год с любимыми героями: где петербуржцам посмотреть 12-й сезон «Склифосовского»

30 декабря 2024 18:30
Максим Аверин в роли Олега Брагина, кадры из сериала «Склифосовский»
Новый год с любимыми героями: где петербуржцам посмотреть 12-й сезон «Склифосовского»
Кадры из сериала «Склифосовский»

Доступно уже восемь первых серий!

Поклоникам популярного медицинского сериала «Склифосовский» сделали новогодний подарок. Наконец-то стартовал долгожданный 12-й сезон, который обещает зрителям еще больше напряженных сюжетных поворотов, захватывающих медицинских случаев и личных драм.

Одной из главных интриг 12-го сезона станет судьба доктора Олега Брагина, которого вновь играет харизматичный Максим Аверин. Зрители с нетерпением ждут ответа на вопрос: сможет ли Брагин вернуть себе звание лучшего хирурга и преодолеть трудности, с которыми он столкнулся в предыдущих сезонах?

Не менее напряженная борьба развернется и вокруг судьбы доктора Кривицкого, роль которого исполняет Андрей Ильин. Павловой, которую играет Елена Яковлева, предстоит отчаянная борьба за жизнь Кривицкого. Врачу срочно необходима сложная операция на сердце.

Помимо медицинских сюжетов, новый сезон продолжит исследовать личную жизнь героев. Зрители увидят развитие отношений Инны и Волошина, которых играют Полина Долиндо и Дмитрий Ульянов. Новые испытания ожидают и Нину, роль которой исполняет Анна Якунина. В ее жизни неожиданно появляется отец, которого играет Сергей Никоненко.

Режиссер проекта Юлия Краснова подчеркнула, что в новом сезоне будет затронута актуальная и важная тема школьного буллинга. Сериал не только развлекает, но и поднимает важные социальные вопросы, заставляя зрителей задуматься над сложными жизненными ситуациями.

Сейчас вышли уже первые восемь серий. 2 января откроется доступ к еще к четырем сериям, а уже 6 января зрители смогут увидеть заключительные четыре эпизода сезона. Сериал доступен по подписке в онлайн-кинотеатре «Смотрим».

Новости по теме
Как петербуржцам обеспечить себе счастливую жизнь на весь год: правила и запреты на Старый новый год Как петербуржцам обеспечить себе счастливую жизнь на весь год: правила и запреты на Старый новый год 13 января 2025 09:32
Новые автомобильные номера с 2025 года: что нужно знать петербуржцам, чтобы не «попасть» на штраф Новые автомобильные номера с 2025 года: что нужно знать петербуржцам, чтобы не «попасть» на штраф 8 января 2025 15:32
Не хотите больше тратить на елку для Нового года кучу денег? Петербуржцам дали действенный совет для экономии Не хотите больше тратить на елку для Нового года кучу денег? Петербуржцам дали действенный совет для экономии 7 января 2025 15:32
Петербуржцам станет сложнее получить автокредит: новые правила с 2025 года Петербуржцам станет сложнее получить автокредит: новые правила с 2025 года 7 января 2025 15:03
Новый год без разочарований: как петербуржцам вернуть деньги за сломавшуюся детскую игрушку Новый год без разочарований: как петербуржцам вернуть деньги за сломавшуюся детскую игрушку 5 января 2025 10:02
Автор:
Юлия Степанова
Общество Кино и сериалыМаксим Аверин
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 30
🙏 3
😹
🙀 2
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».