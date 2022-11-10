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Елена Яковлева

Общество
Путин поздравил актрису Елену Яковлеву с юбилеем
Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили народную артистку РФ Елену Яковлеву, которая сегодня празднует свой юбилей. В пятницу, 5 марта, актрисе исполнилось 60 лет. Телеграмма с поздравлениями опубликована на сайте Кремля.  
05 мар 2021 14:40
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