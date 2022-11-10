Елена Яковлева

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Внешность сына народной артистки России в очередной раз стала поводом для обсуждения
Disney поделился трейлером заключительной части франшизы «Последний богатырь», получившей подзаголовок «Посланник тьмы». Ролик можно посмотреть на YouTube.
Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили народную артистку РФ Елену Яковлеву, которая сегодня празднует свой юбилей. В пятницу, 5 марта, актрисе исполнилось 60 лет. Телеграмма с поздравлениями опубликована на сайте Кремля.
Поклонники указали артистке на неизбежную старость, которой она так боялась.
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