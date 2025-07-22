Город как декорация: в Петербурге снимают драму о спасателях

В Санкт-Петербурге начались съемки многосерийной мелодрамы «Жены спасателей» под руководством режиссера Елены Яковлевой.

В центре сюжета — суровые будни и личная жизнь сотрудников МЧС, их непростые отношения с близкими.

Это история нескольких пар. Главные героини — жены тех, кто ежедневно рискует жизнью, спасая других. Но однажды приходит их черед самим стать спасительницами.

Каждую ждет своя горькая правда, свое испытание и тяжелая борьба за счастье.

«Реальная подготовка»: актеры осваивают профессию спасателей

Елена Яковлева, режиссер проекта, подчеркнула масштабность подготовки:

«Наш сериал о людях, которые ежедневно сталкиваются с опасностью, риском для жизни, и при этом продолжают жить, любить и спасать. Проект «Жены спасателей» — история не только о сотрудниках МЧС, но и о тех, кто ждет их дома, кто дает поддержку и силы».

Несколько месяцев команда ездила по пожарно-спасательным частям, общалась со спасателями, изучала специфику их работы.

«Мы искали не только профессионалов, подходящих типажно, но и уделяли особое внимание физической подготовке актеров. Ведь им предстоит самим выполнять множество сложных задач и трюков».

Актеры прошли серьезное обучение: научились пользоваться сложным электрооборудованием, вязать узлы, работать с пожарными рукавами и быстро надевать «боевики» (комплект боевой одежды), весом почти 20 кг.

Город как декорация: Санкт-Петербург и Ленинградская область

Съемки сериала проходят в живописных локациях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, что добавит истории аутентичности и атмосферы.

Зрители увидят не только драму и любовные перипетии, но и множество спасательных операций, обещает режиссер.

«Это будет вихрь эмоций!» — добавила Елена Яковлева.

Звездный состав: кто сыграет главные роли

В главных ролях заняты известные актеры: Иван Оганесян, Юлия Подозерова, Татьяна Арнтгольц, Алексей Бардуков, Юрий Батурин, Владимир Курцеба, Сергей Рудзевич и другие.

Онлайн-премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим», а телевизионная — в эфире телеканала «Россия».

Сериал «Жены спасателей» обещает стать захватывающей мелодрамой, раскрывающей как героизм сотрудников МЧС, так и силу духа их жен, готовых на все ради спасения близких и обретения собственного счастья.