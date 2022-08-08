Ирина Млодик

Народный артист России тепло поздравил Клару с днем рождения.
Артист заявил, что сейчас находится в Москве.
Жена актера ответила, взяла ли билеты только в один конец.
Актер порадовал жену и детей покупкой большого надувного бассейна.
Актер Эммануил Виторган выложил в личный Instagram фото со своей женой в купальнике
В семье знаменитого актера царит настоящая идиллия.
Маленькие дочери Млодик чудом не получили ушибов.
Поклонники отметили, что малышки — копии мамы.
Поклонники Виторгана считают, что его дочь растёт звездой.
Виной всему стало недавнее высказывание д’Артаньяна всея Руси