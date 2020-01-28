На открытом чемпионате Австралии по теннису осталось только одна представительница России.
Мария Шарапова не стала злоупотреблять гостеприимством австралийцев.
Несмотря на проблемы, вызванные отсутствием свежего воздуха из-за австралийских пожаров, в Мельбурне начался открытый чемпионат Австралии по теннису.
Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв повторили достижение Марата Сафина, Николая Давыденко и Михаила Южного.
Мужская сборная России по теннису успешно преодолела четвертьфинальную стадию проходящего в Австралии командного турнира Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Сuр).
В Австралии проходит командный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) «ATP Cup».
Федерация тенниса России (ФТР) подвела итоги года и назвала лучших.
Первые соревнованиия, пришедшие на смену легендарному командному по сути чемпионату мира по теннису, приблизились к финальной стадии.
Российский теннисист Карен Хачанов уступил победу в первом круге соревнований «St.Petersburg Open» своему противнику – немцу Александру Звереву. Это означает, что известный
На кортах Петербургского СКК прошли матчи третьего игрового дня в основной сетке Международного теннисного турнира St.PETERSBURG OPEN – 2013. Второй сеяный игрок St.Petersburg Open
Первый же матч основной сетки турнира St.Petersburg Open-2013 принес сюрприз – 17-летний россиянин Карен Хачанов одержал победу над опытным румынским теннисистом Виктором Ханеску – 7:6,
Первая ракетка России Михаил Южный начнет турнирный путь на St.Petersburg Open-2013 в понедельник, 16 сентября. В центральном матче первого игрового дня основной сетки на корте сойдутся Михаил