Отец не скупится вкладывать в своего наследника большие деньги.
Ведущая авторского шоу как всегда «отожгла» в своих предположениях.
Поп-король устроил для наследника настоящую феерию.
Поп-король провел закрытую вечеринку в ресторане Sartoria Lamberti.
Наследник народного артиста Мартин Киркоров отпраздновал второй юбилей 29 июня.
Филипп Бедросович украсил московское небо по поводу дня рождения наследника.
Самая яркая звезда российского шоу-бизнеса готовится праздновать день рождения своего наследника.
Поп-король сделал откровенное название.
Певец пострадал во имя прекрасного.
Юному интервьюеру всего 9 лет.
Недавно Филипп Киркоров решился на смелый эксперимент. Отправляясь на каникулы с детьми, певец решил не брать с собой няню.
Российский певец Филипп Киркоров вместе со своими детьми отправился отдыхать в Соединенные Штаты Америки.
Певец Филипп Киркоров и двое его детей проводят новогодние каникулы в Соединенных Штатах Америки.
Народный артист России не постеснялся произносить нецензурные слова при наследниках
Пользователи Интернета уверены, что между крестной мамой и детьми народного артиста России есть родство
У певца не получилось быть рядом в день рождения наследницы, но он поздравил ее на расстоянии
Коллаж из фотографий матери певца составили фанаты
Певец не скрывает, что одевает своих наследников только в брендовую одежду
Певец сослался на Пугачеву в вопросах безопасности детей
Филип Киркоров: мы полны адреналина и готовы к новым вершинам!