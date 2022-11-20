Наталья Крачковская

Оплошность едва не стоила актрисе жизни.
Актриса прислушалась ко мнению коллеги.
Некоторые цитаты народ доработал.
Великая актриса ушла из жизни еще в 2016 году.
Звезды фильма «12 стульев» не стало в 2016 году.
После неудач с диетами актриса пошла на крайние меры.
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