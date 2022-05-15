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Рита Уилсон

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Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом
Американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон оказались заражены коронавирусной инфекцией. Первые симптомы болезни они обнаружили у себя, прибыв в Австралию. Эту новость артист сообщил подписчикам на своей странице в социальной сети Instagram, пишет «ТАСС».
12 мар 2020 08:24
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