Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом

Американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон оказались заражены коронавирусной инфекцией. Первые симптомы болезни они обнаружили у себя, прибыв в Австралию. Эту новость артист сообщил подписчикам на своей странице в социальной сети Instagram, пишет «ТАСС».