Любящие супруги не знают, в чем секрет их счастья.
Американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон оказались заражены коронавирусной инфекцией. Первые симптомы болезни они обнаружили у себя, прибыв в Австралию. Эту новость артист сообщил подписчикам на своей странице в социальной сети Instagram, пишет «ТАСС».
Генеральное Консульство Италии и Итальянский Институт Культуры в Санкт-Петербурге представляют концерт «Воспоминания Адриано» Песни группы «Clan di Adriano
С 11 по 14 ноября 2011 г. в киноцентре «Родина» пройдет фестиваль «Гражданин мира Орсон Уэллс». Первая в Санкт-Петербурге ретроспектива фильмов легендарного режиссера
(Old Dogs) Студия: Walt Disney Pictures Дата выхода в прокат в России: 3 декабря 2009 Жанр: комедия Режиссер: Уолт Бекер В ролях: Джон Траволта, Робин Уильямс, Мэтт Диллон, Сет Грин, Келли Престон,