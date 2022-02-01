Все новости / Сергей Бобровский

Сергей Бобровский

Спорт
Бобровский отразил 32 броска в матче с «Коламбусом»
Российский вратарь хоккейного клуба «Флорида» Сергей Бобровский в матче с «Коламбусом» отразил 32 броска из 36. Он стал лучшим голкипером Национальной хоккейной лиги по количеству побед в январе – вместе со своей командой он выиграл девять матчей из 11. 
01 фев 2022 11:16
Спорт
Панарин отметился шайбой и голевой передачей в матче «Флорида» — «Рейнджерс»
Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между принимающей «Флоридой Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», прошедший в Санрайзе (Флорида), закончился со счетом 4:3 (0:1, 1:1, 3:1) не в пользу гостей. Подробности сообщает РИА Новости.
30 дек 2021 12:21
Спорт
Хоккейная сборная России по буллитам уступила США на Олимпиаде
Завершился матч группы А мужского олимпийского турнира по хоккею между сборными России и США. Основное время закончилось вничью 2:2. Не выявил победителя овертайм, поэтому судьбу игры решала серия
17 фев 2014 10:08
Спорт
Петербургский СКА на родном льду обыграл новокузнецкий "Металлург"
Петербургский СКА на родном льду в матче очередного игрового дня КХЛ обыграл новокузнецкий "Металлург" со счетом 4:2. Об этом сообщает официальный сайт лиги.Армейцам пришлось отыгрываться с 0:2 к 25
16 окт 2012 10:16
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