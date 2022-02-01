Бобровский отразил 32 броска в матче с «Коламбусом»

Российский вратарь хоккейного клуба «Флорида» Сергей Бобровский в матче с «Коламбусом» отразил 32 броска из 36. Он стал лучшим голкипером Национальной хоккейной лиги по количеству побед в январе – вместе со своей командой он выиграл девять матчей из 11.