Российский вратарь хоккейного клуба «Флорида» Сергей Бобровский в матче с «Коламбусом» отразил 32 броска из 36. Он стал лучшим голкипером Национальной хоккейной лиги по количеству побед в январе – вместе со своей командой он выиграл девять матчей из 11.
По итогам игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ выявили первую звезду минувшего противостояния «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» (6:0).
Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между принимающей «Флоридой Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», прошедший в Санрайзе (Флорида), закончился со счетом 4:3 (0:1, 1:1, 3:1) не в пользу гостей. Подробности сообщает РИА Новости.
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