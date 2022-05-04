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Татьяна Аксюта

Шоу-бизнес
Time Out НОВАЯ МУЗЫКА!
журнал «Time Out Петербург» и концертное агентство Antenna представляют первый музыкальный фестиваль «TIME OUT НОВАЯ МУЗЫКА!». 3 и 4 августа на пляже Петропавловской крепости выступят 20 новых музыкальных коллективов из трех городов России (Санкт-Петербург, Москва, Калининград). Мероприятие поддерживает Комитет по культуре Правительства Санкт-Петербурга.
23 июл 2007 13:26
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