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Земфира

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Лучшие из лучших:эти неожиданные имена оказались в списке любимых певцов у россиян
Некоторым именам вы точно удивитесь!
01 ноя 2022 16:30
Общество
Леонид Агутин признан лучшим певцом и композитором премии «Виктория–2021»
В четверг, 2 декабря, на сцене Государственного Кремлевского дворца огласили имена победителей Национальной музыкальной премии «Виктория-2021». Подробности сообщает РИА Новости. 
03 дек 2021 13:45
Шоу-бизнес
Режиссерский дебют Ренаты Литвиновой «Северный Ветер» разделил россиян на два лагеря
Россияне по-разному приняли фильм «Северный Ветер», ставший режиссерским дебютом для Ренаты Литвиновой. Об этом свидетельствуют комментарии, оставленные зрителями на ресурсе «Кинопоиск».
10 фев 2021 15:28
Шоу-бизнес
Татьяна Пилецкая рассказала о съемках в фильме Ренаты Литвиновой «Северный ветер»
Народная артистка России Татьяна Пилецкая рассказала, как проходили съемки фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Артистка в новой картине Литвиновой снялась в роли Вечной Алисы.   
03 фев 2021 20:55
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