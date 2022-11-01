Некоторым именам вы точно удивитесь!
Сначала журналистка путала Иран и Ирак, теперь это.
Звезда отечественного кино не самый легкий в общении человек.
Артистка давно заняла свою нишу в рок-тусовке.
Актриса уехала из России в Париж, где проходит лечение.
Актриса вместе с подругой Земфирой покинула Россию в начале весны.
Бывший священнослужитель истолковал двойные стандарты народной любви.
Музыкант все свои накопления хранил в основном в зарубежных банках.
Бурная вечеринка пришлась по вкусу не всем
В четверг, 2 декабря, на сцене Государственного Кремлевского дворца огласили имена победителей Национальной музыкальной премии «Виктория-2021». Подробности сообщает РИА Новости.
Певица Земфира выпустила новый студийный альбом «Бордерлайн», который доступен в социальной сети ВКонтакте и на других платформах.
Певица Земфира выпустила новую композицию под названием «Остин». Работа может войти в новый альбом исполнительницы.
Россияне по-разному приняли фильм «Северный Ветер», ставший режиссерским дебютом для Ренаты Литвиновой. Об этом свидетельствуют комментарии, оставленные зрителями на ресурсе «Кинопоиск».
Народная артистка России Татьяна Пилецкая рассказала, как проходили съемки фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Артистка в новой картине Литвиновой снялась в роли Вечной Алисы.
Певица Земфира выпустила клип на песню «Злой человек», которая стала саундтреком к фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Видео опубликовано на YouTube-канале певицы.
Артистка объявила о переносе даты выхода фильма «Северный ветер».
Лучшая подруга назвала артистку пришельцем.
Поклонники боятся покупать билеты на соревнование из-за коронавируса.
Хэдлайнерами заявлены «Сплин» и «Би-2». Фестиваль будет в формате онлайн.
Певица трудится над песнями уже второй год и почти закончила творить.