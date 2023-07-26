Недвижимость

Служба по открытию замков: почему стоит сохранить их телефон

О существовании служб аварийного вскрытия замков догадываются далеко не все – и зря. По статистике, каждый из нас хотя бы 3-4 раза в жизни сталкивается с «замочными» форс-мажорами. И хорошо, если в этот момент в телефоне окажутся контакты горячей линии специалистов, которые помогут без лишних вопросов и критического вреда для кошелька.