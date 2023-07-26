Недвижимость

Риэлторы точно знают ответ.
О существовании служб аварийного вскрытия замков догадываются далеко не все – и зря. По статистике, каждый из нас хотя бы 3-4 раза в жизни сталкивается с «замочными» форс-мажорами. И хорошо, если в этот момент в телефоне окажутся контакты горячей линии специалистов, которые помогут без лишних вопросов и критического вреда для кошелька.
Трехэтажный особняк в георгианском стиле с видом на реку Гудзон поражает роскошью и изысканностью.
Группа компаний «КВС» приступила к реализации нового жилого комплекса бизнес-класса «Б57» в Московском районе Санкт-Петербурга. Стоимость квартир стартует с отметки 7,3
Девелопер Андрей Кошкин, построивший апарт-отель Yard Residence для петербуржцев на «свалке токсичных отходов», использует средства криминального авторитета и создателя
Строительной Корпорации «ЛенРусСтрой» сообщает, что в жилом районе «Новое Горелово» началось активное строительство полукилометрового бульвара, новой
MarketMedia проводит 27 июня в Петербурге конференцию «Трансформация ретейла и коммерческой недвижимости в борьбе за потребителя». К участию в мероприятии приглашены ведущие практики
Группа компаний «РосСтройИнвест» открыла продажи квартир во втором этапе жилого комплекса бизнес-класса TERRA в Приморском районе. В рамках второго этапа в продажу поступило 559 квартир. Во
"Петр Великий" поднимает паруса Группа компаний "РосСтройИнвест" завершила монтаж декоративного шпиля на крыше 32-этажного ЖК "Петр Великий", строящегося на берегу
Группа компаний "РосСтройИнвест" открыла продажи квартир в третьем этапе жилого комплекса NEW TIME, строящегося в Приморском районе Санкт-Петербурга. В рамках третьего этапа в продажу выведена 321