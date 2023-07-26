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Недвижимость

Недвижимость
Служба по открытию замков: почему стоит сохранить их телефон Служба по открытию замков: почему стоит сохранить их телефон
О существовании служб аварийного вскрытия замков догадываются далеко не все – и зря. По статистике, каждый из нас хотя бы 3-4 раза в жизни сталкивается с «замочными» форс-мажорами. И хорошо, если в этот момент в телефоне окажутся контакты горячей линии специалистов, которые помогут без лишних вопросов и критического вреда для кошелька.
24 янв 2020 17:11
Недвижимость
Теневые капиталы создателя Тамбовской ОПГ Кумарина всплыли у инвестора Андрея Кошкина Теневые капиталы создателя Тамбовской ОПГ Кумарина всплыли у инвестора Андрея Кошкина
Девелопер Андрей Кошкин, построивший апарт-отель Yard Residence для петербуржцев на «свалке токсичных отходов», использует средства криминального авторитета и создателя
29 июл 2019 13:11
Недвижимость
Конференция «Трансформация ретейла и коммерческой недвижимости в борьбе за потребителя» Конференция «Трансформация ретейла и коммерческой недвижимости в борьбе за потребителя»
MarketMedia проводит 27 июня в Петербурге конференцию «Трансформация ретейла и коммерческой недвижимости в борьбе за потребителя». К участию в мероприятии приглашены ведущие практики
16 май 2019 10:08
Недвижимость
«РосСтройИнвест» открыл продажи в третьем этапе ЖК NEW TIME «РосСтройИнвест» открыл продажи в третьем этапе ЖК NEW TIME
Группа компаний "РосСтройИнвест" открыла продажи квартир в третьем этапе жилого комплекса NEW TIME, строящегося в Приморском районе Санкт-Петербурга. В рамках третьего этапа в продажу выведена 321
26 мар 2019 10:05
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