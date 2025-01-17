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Пес Гусар: любимец Николая I, который спал на полу с царем

17 января 2025 21:13
Николай I, пудель
Пес Гусар: любимец Николая I, который спал на полу с царем
Городовой ру/ Legion-Media/ globallookpress/ Russian Look

Царские отпрыски за счастье считали, если им разрешали с ним спать.

Собаки не раз играли важную роль в жизни исторических деятелей. Одной из самых известных стала собака Гусар, которую император Николай I не только считал своим верным другом, но и оказывал ей необычные знаки почета. Привилегии, которые получал этот пес, удивили даже современников, включая великого писателя Александра Дюма.

Как Мунито стал Гусаром

Изначально звали пса Мунито, и прославился он в Карлсбаде своими трюками — умением считать, различать цвета и угадывать карты. Его хозяин показывал за деньги это уникальное представление, пока слава собаки не дошла до Дмитрия Татищева, российского посла при Венском дворе. Татищев выкупил Мунито, чтобы подарить его императору. Николай I дал собаке новое имя — Гусар.

Пудель, камердинер и завтрак за императорским столом

Существует немало споров о породе Гусара: в мемуарах его называли то спаниелем, то терьером, но на сохранившихся портретах и мозаиках можно увидеть, что это был пудель. Элегантный и понятливый, Гусар стал неотъемлемой частью повседневной жизни императора. Он не только завтракал с Николаем I и съедал его сухари, но также заменял камердинера. Когда император хотел пригласить к беседе кого-либо из домочадцев или служащих, он просто отправлял Гусара. Собака хватала приглашенного за одежду — и все было понятно.

Спать рядом с Гусаром — честь и награда

Но самой необычной привилегией Гусара было его место во дворце. Николай I использовал собаку не только как компаньона, но и как средство поощрения. Спать рядом с ним считалось особой честью. Если один из сыновей царя заслуживал похвалу, Николай разрешал ему провести ночь на полу возле своей кровати, на старой шинели, рядом с Гусаром. Этот необычный «тронный зал на полу» стал символом особого доверия и любви к верному псу.

Последний покой в Царском Селе

Гусар оставался с императором до своей смерти в 1840-х годах. Его похоронили в саду Царского Села, а около колоннады установили небольшой памятник. Николай I никогда не скрывал своей привязанности к псу: в бухгалтерских записях регулярно мелькали суммы на уход за Гусаром, его лечение, стрижку и даже поимку, если он пропадал, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
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