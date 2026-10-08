Прозрачные, умные и ростом с человека: в Шушарах протестируют новые двери

Петербуржцев ждёт метро будущего.

Петербургское метро готовится к большому технологическому рывку. Совсем скоро поезда здесь смогут ездить без участия машиниста, а пассажиров от случайного падения на рельсы защитят специальные автоматические двери.

Двери, которые спасут от падений

До конца 2026 года на станции «Шушары» начнётся интересный эксперимент. На платформе установят автоматические двери. Они будут невысокими — всего 1,7 метра, чуть выше человеческого роста, сообщает канал "Подземник".

Почему выбрали именно такую высоту? Всё продумано: такие перегородки можно легко поставить на уже действующих открытых станциях. Не придётся заново пересчитывать ветровые нагрузки или годами согласовывать документы по пожарной безопасности.

Главная цель новых дверей — безопасность. Они физически не дадут пассажирам или упавшим вещам оказаться на путях. Кроме того, двери связаны с электроникой поезда: они откроются только тогда, когда состав замрёт в нужном месте.

«Балтиец» уже умеет ездить сам

Пока на «Шушарах» только готовятся к тестам, на новой станции «Путиловская» беспилотный режим уже проверили в деле. Для этого использовали новейший поезд «Балтиец».

В тестовом режиме состав выполнял всю работу сам:

Автоматически трогался и разгонялся;

Чётко останавливался у платформы;

Сам открывал и закрывал двери;

Уходил на разворот на конечной станции.

Человек в кабине всё ещё сидел, но лишь для подстраховки. Машинист наблюдал за работой автоматики и был готов перехватить управление, если что-то пойдёт не так.

Зачем метро беспилотные технологии?

Петербург — идеальный город для такого эксперимента. В нашем метро ещё с советских времён есть станции типа «горизонтальный лифт» (как «Василеостровская» или «Маяковская»), где пути закрыты стенами.

Но старые системы были механическими. Новые же прозрачные двери — это «умная» система. Автоматике поезда нужно на 100% понимать, что на путях свободно и никто не застрял в проёме.

Без таких дверей запускать поезда полностью без машинистов просто опасно.

Умные поезда позволяют уменьшить интервалы между составами в час пик. А еще автоматика реагирует на любые накладки быстрее человека.

Что всё это значит для города?

Тестирование умных дверей и поездов «Балтиец» — это не просто эксперимент ради красивой картинки. Это часть масштабного обновления подземки.

Новую Красносельско-Калининскую (шестую) линию изначально строят по самым свежим стандартам. В будущем она свяжет разные районы города и подведёт пассажиров к терминалу будущей Высокоскоростной магистрали (ВСМ) до Москвы.

Так что метро в Петербурге становится не только глубже и длиннее, но и умнее.

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