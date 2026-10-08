Мороз до −20 и сугробы 30 сантиметров: синоптики России шокировали прогнозами

Что учесть с учетом резких перепадов погоды

Пока в одних уголках страны ещё держится осенняя мягкость, в других уже вовсю хозяйничает зима. Синоптики фиксируют серьёзные температурные контрасты: где-то сугробы выше 30 сантиметров, а где-то и не пахнет снегом.

Такие перепады заставляют внимательнее относиться к повседневным планам и подготовке к холодам — особенно если впереди поездки или работы на улице.

Где уже настоящая зима

Архангельская область: температура опустилась до −10,2 градуса.

Якутия и Иркутская область: значения ниже −20 градусов.

Север Свердловской и часть Челябинской области: сугробы превышают 30 см.

На что обратить внимание прямо сейчас

В такие периоды лучше держать под рукой тёплые вещи даже тем, кто живёт в относительно мягких климатических зонах: погода способна резко меняться. Стоит следить за локальными прогнозами и заранее продумывать экипировку для улицы.

Если планируются выезды за город или поездки в северные регионы, важно учитывать не только температуру, но и вероятность снегопадов — они могут влиять на дорожную обстановку.

Короткий вывод

Резкие погодные контрасты — обычное дело для российских широт, но к ним всё равно лучше быть готовыми. Следить за прогнозами и держать запас тёплой одежды — простой, но действенный подход. Так можно избежать дискомфорта и лишних рисков в период нестабильной погоды.

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