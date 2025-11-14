«-ов» или «-ин»: что на самом деле отличает русские фамилии

Когда имя говорит больше, чем национальность.

Распространенное мнение гласит: фамилии, оканчивающиеся на «-ов», являются исконно русскими, тогда как те, что заканчиваются на «-ин», имеют еврейские корни.

Этот устойчивый миф, подкрепленный обилием еврейских фамилий с окончанием «-ин» (например, Галкин, Малкин, Шохин), на самом деле является заблуждением.

Реальность формирования русских фамилий куда более многогранна и интересна.

От Минина до Романовых: фамилии сквозь века

Невозможность установить национальную принадлежность по фамильному окончанию подтверждается наличием множества еврейских фамилий с окончанием «-ов»: Поляков, Казаков, Канторов.

В то же время, русские фамилии с окончанием «-ин» известны с давних времен. Яркий пример — Кузьма Минин, организатор народного ополчения, изгнавшего польско-литовских интервентов из Москвы в 1612 году.

Это, безусловно, русский исторический персонаж, носящий фамилию на «-ин».

Эпоха без фамилий: как все начиналось

Формирование фамильных наименований у русских началось не ранее XIII века, первоначально в Новгородских землях, а затем распространилось и на другие территории.

В крестьянском сословии до конца XIX века фамилии часто дублировали отчества (Васильев, Михайлов, Иванов) или иногда брали имя дедушки.

У представителей боярского сословия фамилии возникли раньше. К примеру, будущая царская династия Романовых изначально носила фамилии Захарьины, Кошкины, Юрьевы — фамильное имя претерпевало трансформации, что являлось обычной практикой.

От ремесла к наследственному имени: языковые заимствования

Зачастую фамилия формировалась от прозвища, которое указывало на род занятий человека, особенно в городских поселениях: Кузнецов, Хомутов, Гончаров, Кожевников.

Связь здесь очевидна: кузнец — значит Кузнецов. Иногда фамилия происходила от характерной черты человека, дававшей ему прозвище: Сухоруков (от «сухорукий человек»?), Дубасов (от «дубасил окружающих»?).

Примечательно, что свыше половины русских фамильных имен берут начало от татарских и тюркских корней: Баскаков, Кутузов, Сабуров, Суворов, Тургенев.

Это результат многовекового соседства русских с тюркскими народами, что неизбежно приводило к заимствованию слов и формированию фамилий по аналогичным принципам.

Статистика и словообразование: “-ов” против “-ин”

Статистические данные показывают, что фамильных имен с окончаниями «-ов» и «-ев» вдвое больше, чем с окончаниями «-ин» и «-ын». Однако обе эти категории обладают русским происхождением.

Когда формируется “-ин”

Окончание «-ин» чаще всего присоединялось, если личное имя завершалось гласным звуком: Фомин (от Фома), Ильин (от Илья), Саввин (от Савва), Минин (от Мина).

Оно также могло происходить от прозвищ и профессиональной деятельности: Пушкин (от «пушки»?), Гагарин (от «гагары»?), Редькин, Кожемякин.

Нередко фамилия образовывалась от уменьшительно-ласкательных форм личных имен: Ивашкин (от Ивашка), Алёшкин (от Алёшка), Федькин (от Федька).

В районах Войска Донского даже существовала обратная трансформация фамилий — с «-ин» на «-ов»: Ивашкин мог превратиться в Ивашкова, Федькин — в Федькова. Это была лишь региональная традиция.

Окончание не несёт национального смысла: миф развеян

Фамильные имена с «-ов» и с «-ин» различаются исключительно словообразовательным принципом и не указывают на национальную принадлежность.

Они могут лишь намекать на географический регион, где предки получили свою фамилию, но и то весьма приблизительно. Минин, Пушкин, Ильин — это русские фамильные имена, так же как Иванов, Петров, Сидоров. Они просто сформированы иначе.

Заблуждение о «еврейских» фамилиях с «-ин» возникло от недостатка знаний. Наблюдая множество еврейских фамилий с подобным окончанием, люди делают ошибочный вывод: все фамилии на «-ин» еврейские.

Логическая цепочка понятна, но ошибочна. В русской словообразовательной системе «-ин» и «-ов» — это просто различные методы формирования фамильных имён, берущие начало от разных основ, в разных географических областях и в различные временные периоды.

Никакого национального маркера в окончании не содержится. Минин освобождал столицу от интервентов, Пушкин создавал поэтические произведения, Ильин — широко распространённая русская фамилия.

Всё перечисленное — русские фамильные имена, с окончанием на «-ин».