1 действие до цветения яблонь: Червей на дереве нет в помине - плоды сочные и ароматные

Совет для всех дачников.

Начало сезона - важное время для каждого дачника. Нужно не только вырастить и посадить в грунт рассаду, но и дать уход плодовым деревьям, которые сейчас атакуют самые разные вредители.

На канале "Дача, сад и огород" рассказали, как можно избавиться от червяков на яблонях и грушах.

Насекомые делают ходы в плодах, из-за чего те портятся и плохо хранятся. Сообщаем, как минимизировать вред от плодовых червей.

В первую очередь яблони необходимо обработать до цветения, но делать это, когда уже наступило стойкое тепло, именно в этот период начинают активироваться насекомые-вредители.

Для обработки можно использовать специализированные химические инсектициды, а также биопрепараты вроде Липидоцида.

Следующую обработку яблонь и груш от плодовых червей проводят сразу после цветения деревьев, препараты используют такие же, как и в прошлый раз.

Кроме обработок необходимо проводить и другие мероприятия, нельзя забывать о профилактике от червей.

Обязательно собирайте и утилизируйте плоды-падалицу. Они служат средой для размножения насекомых, в том числе, и плодовых червей.

Убирайте со стволов старую кору, если она отходит о стволов, то под ней также разводятся вредители.

Не забывайте вовремя белить деревья, побелка защищает не только зимой от зайцев и мышей, но и в тёплый сезон от насекомых.

Каждую неделю проводите осмотр деревьев, если на каком-то этапе видите большое количество насекомых, то обработку можно повторить.

Хорошим средством от червей на грушах и яблонях служит установка на деревьях скворечников. Птицы питаются червяками и другими насекомыми, отлично очищают стволы деревьев от "незваных гостей".

Если делать всё чётко, соблюдая правила, то к концу сезона вы соберёте огромное количество яблонь и груш, в которых не будет ни одного червя. Лежать такой урожай будет невероятно долго.

