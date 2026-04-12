Сразу после всходов чесноку – первым делом: 2 ложки на 10 л. воды – и головки вырастут размером с кулак, сочными и ядреными

Опубликовано: 12 апреля 2026 22:01
 Проверено редакцией
Legion-Media
Чем подкормить чеснок сразу после всходов 

В апреле, сразу после появления всходов чеснок нуждается в питательной подкормке. Она защитит его от вредителей и болезней, предотвратит пожелтение перьев и обеспечит рост крупных, сочных и ядреных головок. Рецептом одной из таких подкормок поделилась опытный садовод, автор Дзен-канала "Цветочные советы от Елены"(18+).

Первая подкормка чеснока

По словам эксперта, как только появятся первые два листика чеснока, нужно его подкормить. Для приготовления удобрения потребуется:

  • нашатырный спирт 10% – 2 столовые ложки;
  • янтарная кислота – 1 чайная ложка или 2 таблетки;
  • вода – 10 литров.

Сначала нужно развести янтарную кислоту в 1 литре горячей воды. Затем долить 9 литров воды, добавить нашатырный спирт и все перемешать. Поливать так чеснок 1 раз в неделю.

Как работает подкормка

В результате смешивания янтарной кислоты и нашатырного спирта образуется сукцинат аммония. Это мягкое азотное удобрение и мощный стимулятор роста. Кроме того, оно предотвращает хлороз на листьях и благодаря запаху "нашатыря" отпугивает вредителей.

Фосфорная подкормка

Примерно через месяц-полтора чеснок нужно перевести на фосфорную подкормку для формирования крупных головок. Для этого достаточно развести 15-20 граммов монофосфата калия в 10 литрах воды и полить чеснок. Азот в это время исключают. Он может затянуть вегетацию и ухудшить лежкость чесночных головок.

Ранее мы рассказали, чем еще можно подкормить чеснок в апреле.

Автор:
Ольга Зайцева
