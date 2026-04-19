1 ложка сладости из банки — и герань вмиг укоренилась: почему прошаренный цветовод выбирает для черенкования апрель

Герань - это симпатичное комнатное растение, которое хорошо размножается черенками. Правда, при несоблюдении корректных условий ждать корешков придется очень долго. Чтобы ускорить этот процесс, предлагаем воспользоваться советом дачницы Виктории Радзевской, которая знает, что добавить в воду при укоренении герани.
Прежде всего отметим, что лучшее время для черенкования герани - это апрель. Как раз в это время выполняется омолаживающая обрезка куста, и для черенков можно срезать длинные, отросшие на зиму побеги. Нарежьте срезанные стебли на черенки длинной 7 см, чтобы было 3-5 листиков или почки. Под почкой выполните косой срез, а вверху сделайте срез прямо над почкой.
Далее можно высадить черенки сразу в грунт, но лучше поставить в воду, чтобы видеть, как образуются корешки. Если первый вариант вам все-таки ближе, то перед посадкой в землю не забудьте оставить черенки для просушки срезов. После этого обмакните их в стимулятор роста и высадите.
Если вы выбираете второй вариант, то есть укоренение в воде, то добавьте 1 ч. л. меда или 1 таблетку активированного угля. Это поможет предотвратить закисание воды. Кроме того, мед стимулирует образование корней. Следовательно, такой способ укоренения поможет быстрее получить вожделенные корешки и высадить растения в горшок.
