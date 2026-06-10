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10 кг жмыха заменят КАМАЗ навоза: просто разбросайте по грядкам и ждите результат — овощи попрут как ненормальные

Опубликовано: 10 июня 2026 21:16
 Проверено редакцией
10 кг жмыха заменят КАМАЗ навоза: просто разбросайте по грядкам и ждите результат — овощи попрут как ненормальные
10 кг жмыха заменят КАМАЗ навоза: просто разбросайте по грядкам и ждите результат — овощи попрут как ненормальные
Городовой ру
Эффективное удобрение для огородных культур

Плодородие почвы представляет собой важнейшую характеристику грунта, определяющую его способность обеспечивать растения необходимыми питательными веществами, воздухом и влагой для их роста и формирования высокого урожая. Традиционно для повышения этогопоказателя применяются органические удобрения, такие как навоз и компост, а также комплексные минеральные удобрения и сидераты.

Агроном Ксения Давыдова назвала альтернативный подход к повышению плодородия почв.

Волшебный сидерат

Горчица широко используется в качестве сидерата благодаря ее способности обогащать почву, улучшать ее структуру, регулировать водный режим и отпугивать вредителей. Однако существует более эффективный метод — применение горчичного жмыха. Этот продукт переработки семян горчицы является высокоэффективным удобрением.

Горчичный жмых отличается высоким содержанием питательных веществ и микроэлементов, значительно превосходя по этим показателям навоз. По словам специалиста, 10 килограммов жмыха эквивалентны целому КАМАЗу навоза. Кроме того, он эффективно отпугивает вредных насекомых и способствует профилактике развития заболеваний растений.

Когда вносить

Хорошим периодом для внесения удобрения являются весенние и осенние месяцы. Рекомендуется добавлять жмых в процессе перекопки почвы, равномерно распределяя его по грунту. Кроме того, при высадке растений можно внести небольшое количество (одну горсть) непосредственно в лунку.

Применение этого метода способствует увеличению урожайности и обеспечивает эффективную защиту культур от вредителей.

Ранее мы рассказали, как помочь ягодникам в жару.

Автор:
Ксения Давыдова
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