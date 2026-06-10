10 кг жмыха заменят КАМАЗ навоза: просто разбросайте по грядкам и ждите результат — овощи попрут как ненормальные

Плодородие почвы представляет собой важнейшую характеристику грунта, определяющую его способность обеспечивать растения необходимыми питательными веществами, воздухом и влагой для их роста и формирования высокого урожая. Традиционно для повышения этогопоказателя применяются органические удобрения, такие как навоз и компост, а также комплексные минеральные удобрения и сидераты.
Агроном Ксения Давыдова назвала альтернативный подход к повышению плодородия почв.
Волшебный сидерат
Горчица широко используется в качестве сидерата благодаря ее способности обогащать почву, улучшать ее структуру, регулировать водный режим и отпугивать вредителей. Однако существует более эффективный метод — применение горчичного жмыха. Этот продукт переработки семян горчицы является высокоэффективным удобрением.
Горчичный жмых отличается высоким содержанием питательных веществ и микроэлементов, значительно превосходя по этим показателям навоз. По словам специалиста, 10 килограммов жмыха эквивалентны целому КАМАЗу навоза. Кроме того, он эффективно отпугивает вредных насекомых и способствует профилактике развития заболеваний растений.
Когда вносить
Хорошим периодом для внесения удобрения являются весенние и осенние месяцы. Рекомендуется добавлять жмых в процессе перекопки почвы, равномерно распределяя его по грунту. Кроме того, при высадке растений можно внести небольшое количество (одну горсть) непосредственно в лунку.
Применение этого метода способствует увеличению урожайности и обеспечивает эффективную защиту культур от вредителей.
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