10 месяцев «первой помощи» и сквозные галереи: Конюшенное ведомство перестает прятаться за забором

Жители и гости Петербурга годами наблюдали, как разрушается величественное здание на Конюшенной площади. Этот огромный комплекс в самом сердце города долго стоял за забором.
Но лед тронулся. В Конюшенном ведомстве официально стартовал первый этап реставрации, сообщили в Смольном.
Сначала — «первая помощь»
Реставраторы начали с противоаварийных работ. Это своего рода реанимация для архитектуры. В ближайшие 10 месяцев рабочие будут укреплять фундамент, «лечить» трещины в стенах и спасать старинную кирпичную кладку.
С фасадов аккуратно снимут слои старой, осыпающейся штукатурки. Главная задача сейчас — сделать так, чтобы памятник перестал разрушаться и дождался основного этапа работ.
Что такое «Рубль за метр»?
Многих пугает слово «инвестор», но здесь ситуация прозрачная. Город передал здание компании «ВЕДОМСТВО» по специальной программе.
Суть простая: бизнесмен восстанавливает разрушенный памятник за свои деньги. Когда работы закончатся и здание примут в эксплуатацию, арендная плата для инвестора станет символической — всего 1 рубль за квадратный метр в год.
Это выгодно всем: город получает восстановленный шедевр, а бизнес — уникальную площадку для работы на десятилетия вперед.
Не просто музей, а часть города
Главная «фишка» проекта — открытость. Раньше Конюшенное ведомство было закрытой территорией. Скоро всё изменится. Через пять исторических павильонов сделают сквозные проходы.
Вы сможете прогуляться от набережной Мойки прямо к Конюшенной площади или пройти от Конюшенного переулка к Театральному мосту. Здание перестанет быть преградой и станет частью прогулочного маршрута.
Пушкинское место и сводчатые галереи
Реставраторы обещают беречь каждую деталь. Знаменитые галереи со сводами сохранят в их первозданном виде. Кстати, частью комплекса является церковь Спаса Нерукотворного Образа.
Для Петербурга это знаковое место: именно здесь в 1837 году отпевали Александра Пушкина. Инвестор обязался полностью восстановить фасады и кровлю этого храма, чтобы весь ансамбль выглядел гармонично.
Что там будет внутри?
Забудьте о скучных пыльных залах. После завершения работ Конюшенное ведомство превратится в модное общественное пространство. Здесь планируют проводить:
- выставки и кинопоказы;
- музыкальные фестивали и концерты;
- гастрономические ярмарки;
- крупные городские форумы.
Когда финал?
Точных дат окончания всей реставрации пока нет. Специалисты говорят честно: нужно сначала «вскрыть» стены и фундаменты, чтобы понять реальный масштаб проблем.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Царском Селе завершили уникальную реставрацию.