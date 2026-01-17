Городовой / Город / 100 граммов красной икры на каждого россиянина: кризис или норма?
Опубликовано: 17 января 2026 00:00
 Проверено редакцией
Городовой ру

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков рассказал, что в среднем на одного жителя России приходится около 100 граммов красной икры в год. К такому показателю пришли, если учесть все население, включая младенцев. Он обратил внимание, что эти данные охватывают и тех, кто по каким-то причинам не употребляет этот деликатес.

По словам Шестакова, для многих россиян красная икра остаётся угощением, которое появляется на столе преимущественно в новогодние праздники. Некоторые семьи вовсе не покупают этот продукт, считая его не столь необходимым.

«Для большинства россиян красная икра — это тот продукт, который ставится только на новогодний стол, а некоторые и вовсе обходятся без него, потому что не у всех красная икра считается важным продуктом», — отметил Шестаков.

Отдельно глава ведомства уточнил, что в 2025 году производство красной икры в стране увеличилось более чем на треть по сравнению с предшествующим периодом, и объем достиг 14–15 тысяч тонн.

Автор:
Юлия Аликова
Город
