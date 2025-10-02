«Верните старую добрую Думскую с разбитыми щами»: что думают петербуржцы о переменах на улице с дурной славой

Центральный район Санкт-Петербурга готовится к масштабным изменениям: Думская улица и Перинная линия, известные своей бурной ночной жизнью, могут полностью перейти в пешеходный статус.
Соответствующее распоряжение о подготовке проекта планировки территории уже опубликовано на сайте Смольного.
«Культурно-гастрономическое пространство» вместо «негатива»
Инициатором проекта выступает АО «Ильич плюс», компания, сдающая в аренду помещения в здании на Думской, 4.
Ранее власти города заявляли о планах превратить улицы Думской и Ломоносова в «культурно-гастрономическое пространство», стремясь избавиться от «негатива», с которым ассоциируется этот район.
Как пишет РБК, сроки подготовки документации — до сентября 2026 года.
Реакция горожан: ностальгия и протест
Известие о грядущих переменах вызвало бурную реакцию среди петербуржцев. В соцсетях звучат как вопросы «А зачем?», так и ностальгические вздохи: «Моя любимая улица в Питере….была».
Многие вспоминают прежнюю атмосферу Думской, выражая желание:
«Верните старую добрую Думскую с разбитыми щами, залитые перцом..с одноразовыми девочками и шальными душами».
«Хор на весь двор» или тишина?
Предложения по новому облику улицы колеблются от ироничных («Организуйте там “хор на весь двор”») до скептических.
У горожан возникают вопросы о целесообразности такого шага, особенно когда речь заходит о таких деталях, как:
«Для этого планировали 168.8 тысяч тонн соли завести?».
Остается неясным, каким именно станет будущее Думской улицы, но одно очевидно: Петербург готовится к переменам, которые могут кардинально изменить облик одного из самых знаковых районов города.