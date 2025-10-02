«Верните старую добрую Думскую с разбитыми щами»: что думают петербуржцы о переменах на улице с дурной славой

Новости по теме

Перформанс в память о любимых барах: почему петербуржцы протестуют против нового закона о «наливайках»

Перейти

Думскую в Петербурге делают пешеходной: как это отразится на трафике, станет ли больше пробок

Перейти

«Нет никакой культуры с этими самокатами»: петербуржцы протестуют против кикшеринга

Перейти

Без нарушений и скандалов: как преобразится Думская улица в Петербурге

Перейти

От Городской думы до самой скандальной барной улицы: какая трансформация ждет Думскую в Петербурге

Перейти