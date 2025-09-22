ДНК-код прошлого: что на самом деле погубило армию Наполеона

Исследование, проведенное на основе анализа ДНК из зубов 13 солдат наполеоновской армии, обнаруженных в братской могиле в Вильнюсе, привело к неожиданным выводам.
Скрытые враги
Как пишет ТАСС, в каждом из исследованных образцов были обнаружены боррелия возвратного тифа и сальмонелла паратифа типа C.
Эти возбудители, передающиеся через вшей и других паразитов, способны вызывать тяжелые заболевания.
Историческая загадка
Исследователи высказывают предположение, что симптомы брюшного тифа могли быть неспецифичны и разнообразны. Это могло привести к недооценке угрозы.
Таким образом, невидимые враги могли оказать более значительное влияние на исход кампании, чем считалось ранее.