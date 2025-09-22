Городовой / Общество / ДНК-код прошлого: что на самом деле погубило армию Наполеона
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

ДНК-код прошлого: что на самом деле погубило армию Наполеона

Опубликовано: 22 сентября 2025 19:00
Наполеон, армия и брюшной тиф
ДНК-код прошлого: что на самом деле погубило армию Наполеона
globallookpress/Nikolay Titov

Ученые, изучив ДНК из останков солдат Великой армии, предположили, что причиной гибели многих из них в 1812 году могли стать два вида опасных бактерий.

Исследование, проведенное на основе анализа ДНК из зубов 13 солдат наполеоновской армии, обнаруженных в братской могиле в Вильнюсе, привело к неожиданным выводам.

Скрытые враги

Как пишет ТАСС, в каждом из исследованных образцов были обнаружены боррелия возвратного тифа и сальмонелла паратифа типа C.

Эти возбудители, передающиеся через вшей и других паразитов, способны вызывать тяжелые заболевания.

Историческая загадка

Исследователи высказывают предположение, что симптомы брюшного тифа могли быть неспецифичны и разнообразны. Это могло привести к недооценке угрозы.

Таким образом, невидимые враги могли оказать более значительное влияние на исход кампании, чем считалось ранее.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».