2 компонента в бороздки – и редис выскочит ровным хороводом: один корнеплод краше другого, без трещин и горечи

Редис - одна из первых культур, которую высаживают в огороде. Примерно с середины апреля до начала мая, когда земля уже достаточно прогрелась, наступает лучшее время для посева.
Опытный садовод, автор блога "Садоёж" объяснила, как подготовить грядки к посадкам и что добавить в бороздки перед посевом семян.
Как подготовить почву
Редис не любит свежий навоз или неперепревший компост. Если добавить такие удобрения, вся сила уйдет в листья, а плоды вырастут мелкими. Используйте только перепревшую органику.
Если почва песчаная и бедная, при рыхлении можно внести немного компоста. Это улучшит структуру земли и даст питание не только редису, но и будущим помидорам с перцами.
Три секрета правильного посева редиса
Обязательно прогрейте грядки. Если грунт на глубине 10 см еще холодный, накройте его черной пленкой на 3 дня. Перед этим можно пролить землю горячей водой.
Также соблюдайте расстояние между семенами. Не сейте редис слишком густо, оставляйте минимум 5 см между растениями. Иначе корнеплодам будет тесно, и они вырастут мелкими.
Проверьте кислотность почвы за 2 недели до посева. Если он кислый, добавьте золу или доломитовую муку, поскольку в кислой среде редис болеет и дает плохой урожай.
Что добавить в посадочные ямки
Сделайте бороздки чуть глубже обычного, чтобы положить на дно полезную смесь, которая состоит из двух компонентов - песка и вермикулита.
Насыпьте слой песка 1 см в бороздку и перемешайте с землей тяпкой. Затем добавьте 2 чайные ложки вермикулита на каждый метр грядки. Благодаря такой "подушке" редис не будет трескаться и горчить.
Ранее "Городовой" рассказал, чем подкормить вишню в апреле.