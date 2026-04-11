2 компонента в бороздки – и редис выскочит ровным хороводом: один корнеплод краше другого, без трещин и горечи

Что добавить в бороздки при посеве редиса

Редис - одна из первых культур, которую высаживают в огороде. Примерно с середины апреля до начала мая, когда земля уже достаточно прогрелась, наступает лучшее время для посева.

Опытный садовод, автор блога "Садоёж" объяснила, как подготовить грядки к посадкам и что добавить в бороздки перед посевом семян.

Как подготовить почву

Редис не любит свежий навоз или неперепревший компост. Если добавить такие удобрения, вся сила уйдет в листья, а плоды вырастут мелкими. Используйте только перепревшую органику.

Если почва песчаная и бедная, при рыхлении можно внести немного компоста. Это улучшит структуру земли и даст питание не только редису, но и будущим помидорам с перцами.

Три секрета правильного посева редиса

Обязательно прогрейте грядки. Если грунт на глубине 10 см еще холодный, накройте его черной пленкой на 3 дня. Перед этим можно пролить землю горячей водой.

Также соблюдайте расстояние между семенами. Не сейте редис слишком густо, оставляйте минимум 5 см между растениями. Иначе корнеплодам будет тесно, и они вырастут мелкими.

Проверьте кислотность почвы за 2 недели до посева. Если он кислый, добавьте золу или доломитовую муку, поскольку в кислой среде редис болеет и дает плохой урожай.

Что добавить в посадочные ямки

Сделайте бороздки чуть глубже обычного, чтобы положить на дно полезную смесь, которая состоит из двух компонентов - песка и вермикулита.

Насыпьте слой песка 1 см в бороздку и перемешайте с землей тяпкой. Затем добавьте 2 чайные ложки вермикулита на каждый метр грядки. Благодаря такой "подушке" редис не будет трескаться и горчить.

