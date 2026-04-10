В апреле вишне - важнее всего: 7 ложек в воду - и урожай придется собирать ведрами, ягоды крупнее черешни
В апреле вишне - важнее всего: 7 ложек в воду - и урожай придется собирать ведрами, ягоды крупнее черешни

Опубликовано: 10 апреля 2026 17:55
 Проверено редакцией
В апреле вишне - важнее всего: 7 ложек в воду - и урожай придется собирать ведрами, ягоды крупнее черешни
В апреле вишне - важнее всего: 7 ложек в воду - и урожай придется собирать ведрами, ягоды крупнее черешни
Legion-Media
Чем подкормить вишню в апреле

В апреле пора заниматься уходом за вишней, иначе косточковая культура вряд ли покажет хорошую урожайность. Особое значение для нее имеют подкормки. В середине весны дереву требуются силы не только для наращивания зеленой массы, но и для цветения.

Канал «Сад, огород, лайф» советует использовать для подкормки вишни компонент, в котором есть азот и кальций. Для приготовления удобрения понадобится:

  • кальциевая селитра – 7 столовых ложек;
  • вода – 10 литров.

Немного подогрейте воду, добавьте кальциевую селитру и размешайте до полного растворения. После этого внесите жидкость в приствольный круг вишни. Стоит обратить внимание, что от возраста дерева зависит количество подкормки. Для молодой вишни понадобится всего 10 литров, а для взрослой – 20-30 литров.

Предварительного увлажнения почвы не требуется. Вносить подкормку необходимо однократно, иначе возникнет переизбыток питательных веществ.

Кальциевая селитра содержит не только кальций, но и легкоусвояемый азот. Эти компоненты будут способствовать правильному развитию дерева после зимы, качественному цветению и формированию крепких косточек, без чего урожай получился бы мелким и менее сочным.

Рекомендации садовода:

«В конце апреля, когда бутоны набухнут, но еще не раскроются, проведите внекорневую подкормку (опрыскивание по листу) раствором борной кислоты. Это значительно увеличит количество завязей и сделает ягоды слаще».

«Сразу после апрельской подкормки и полива обязательно замульчируйте землю под вишней слоем перепревших опилок или компоста толщиной 5–7 см».

Ранее портал «Городовой» рассказал, как обеззараживать лук-севок перед посадкой.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
