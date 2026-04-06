2 подкормки в апреле — и фиалки взорвались цветами: простой секрет

Если ошиблись с уходом фиалок — цветение будет слабым. О подкормке растения рассказала автор Дзен-канала "Алёнка Краснодар".

Весной фиалка активно растёт: формирует листья, цветоносы и бутоны. В этот момент ей нужно точное питание, а не "что есть под рукой".

1. Янтарная кислота — запуск роста



Раствор: 1 таблетка на 1 литр воды.

Полив под корень — 50-70 мл на растение, один раз в апреле.

Это стимулирует корни и пробуждает фиалку. Важно не превышать дозировку — это не удобрение, а стимулятор.

2. Фосфорная подкормка — для бутонов



Через 7-10 дней — удобрение с высоким содержанием фосфора.

Подойдёт:

— монофосфат калия (1 г на 1 литр воды);

— или готовые комплексы "для цветущих" растений.

Полив — по влажной почве, раз в 2 недели. Именно фосфор отвечает за количество и качество цветков.

Без этого подкормки не сработают



— Свет: 10-12 часов рассеянного освещения.

— Полив: умеренный, без переувлажнения.

— Горшок: тесный — тогда растение цветёт.

— Удаление старых листьев: стимулирует новые бутоны.

Частые ошибки



Подкормка по сухой почве, избыток азота, холодная вода и перелив — главные причины отсутствия цветения.

Если все сделать правильно, уже через 2-3 недели появляются цветоносы, через месяц — активное цветение.

