2 подкормки в апреле — и фиалки взорвались цветами: простой секрет
2 подкормки в апреле — и фиалки взорвались цветами: простой секрет

Опубликовано: 6 апреля 2026 22:31
 Проверено редакцией
Legion-Media
Именно в апреле растение закладывает будущие бутоны.

Если ошиблись с уходом фиалок — цветение будет слабым. О подкормке растения рассказала автор Дзен-канала "Алёнка Краснодар".

Весной фиалка активно растёт: формирует листья, цветоносы и бутоны. В этот момент ей нужно точное питание, а не "что есть под рукой".

1. Янтарная кислота — запуск роста

Раствор: 1 таблетка на 1 литр воды.
Полив под корень — 50-70 мл на растение, один раз в апреле.

Это стимулирует корни и пробуждает фиалку. Важно не превышать дозировку — это не удобрение, а стимулятор.

2. Фосфорная подкормка — для бутонов

Через 7-10 дней — удобрение с высоким содержанием фосфора.

Подойдёт:
— монофосфат калия (1 г на 1 литр воды);
— или готовые комплексы "для цветущих" растений.

Полив — по влажной почве, раз в 2 недели. Именно фосфор отвечает за количество и качество цветков.

Без этого подкормки не сработают

— Свет: 10-12 часов рассеянного освещения.
— Полив: умеренный, без переувлажнения.
— Горшок: тесный — тогда растение цветёт.
— Удаление старых листьев: стимулирует новые бутоны.

Частые ошибки

Подкормка по сухой почве, избыток азота, холодная вода и перелив — главные причины отсутствия цветения.

Если все сделать правильно, уже через 2-3 недели появляются цветоносы, через месяц — активное цветение.

Автор:
Александр Асташкин
