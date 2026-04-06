2 подкормки в апреле — и фиалки взорвались цветами: простой секрет

Если ошиблись с уходом фиалок — цветение будет слабым. О подкормке растения рассказала автор Дзен-канала "Алёнка Краснодар".
Весной фиалка активно растёт: формирует листья, цветоносы и бутоны. В этот момент ей нужно точное питание, а не "что есть под рукой".
1. Янтарная кислота — запуск роста
Раствор: 1 таблетка на 1 литр воды.
Полив под корень — 50-70 мл на растение, один раз в апреле.
Это стимулирует корни и пробуждает фиалку. Важно не превышать дозировку — это не удобрение, а стимулятор.
2. Фосфорная подкормка — для бутонов
Через 7-10 дней — удобрение с высоким содержанием фосфора.
Подойдёт:
— монофосфат калия (1 г на 1 литр воды);
— или готовые комплексы "для цветущих" растений.
Полив — по влажной почве, раз в 2 недели. Именно фосфор отвечает за количество и качество цветков.
Без этого подкормки не сработают
— Свет: 10-12 часов рассеянного освещения.
— Полив: умеренный, без переувлажнения.
— Горшок: тесный — тогда растение цветёт.
— Удаление старых листьев: стимулирует новые бутоны.
Частые ошибки
Подкормка по сухой почве, избыток азота, холодная вода и перелив — главные причины отсутствия цветения.
Если все сделать правильно, уже через 2-3 недели появляются цветоносы, через месяц — активное цветение.
Ранее мы писали о 5 раннеспелых сортах огурцов.